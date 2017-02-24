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علوم عامة
رواد فضاء.. تحت الماء؟ هكذا يستعدون للعالم الخارجي!
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رواد فضاء.. تحت الماء؟ هكذا يستعدون للعالم الخارجي!
dailynews
منذ 19 ساعة
(من
arabic.cnn.com
)
السير في بيئة تنعدم فيها الجاذبية مشابه للوجود تحت الماء. »
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الموضوع:
علوم عامة
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