رواد فضاء.. تحت الماء؟ هكذا يستعدون للعالم الخارجي!

20 حقيقة مدهشة عن الماء - هل تصدق ان الماء البارد اثقل من الماء الساخن , أو أن الماء الساخن يمكن أن يتجمد في الواقع أسرع من الماء البارد تحت ظروف معينة ؟! .. الكون غريب حقاً بكل ما فيه , وفيزياء المواد مبهرة في كثير من...