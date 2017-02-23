عن ثبّت
أخبار شائعة
أخبار جديدة
أخبار تهمّني
مِمّا قرأت
تسجيل
دخول
+
إضافة خبر
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
الإمارات
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
جميع الأخبار
علوم عامة
7 فرص للحياة خارج الأرض؟ علماء الفلك يكتشفون 7 كواكب بحجم الأرض تدور حول نجم قريب
2
تثبيت
ثبت
7 فرص للحياة خارج الأرض؟ علماء الفلك يكتشفون 7 كواكب بحجم الأرض تدور حول نجم قريب
dailynews
منذ 1 يوم
(من
arabic.cnn.com
)
وجد علماء الفلك ما لا يقل عن سبعة كواكب بحجم كوكب الأرض تدور حول على بعد 40 سنة ضوئية منا، وفقا لدراسة نُشرت الأربعاء في مجلة "الطبيعة" العلمية. تم الإعلان عن النتائج أيضاً في مؤتمر صحفي في مقر مؤسسة "ناسا" للفضاء في واشنطن. »
تفاصيل
قراءة الخبر كاملاً
-
إلغاء التثبيت
الموضوع:
علوم عامة
تعليقات (0)
من قام بتثبيتها؟
إرسال الصفحة
ليس هناك تعليقات حتى الآن، كن أول من يضف تعليقاً إلى هذه المشاركة.
شارك برأيك.. أضف تعليق
الرجاء
الدخول
أو
التسجيل
لإضافة تعليق. (
لماذا أستخدم ثبّت؟
)
رسم واقعي وصعوبة المقارنة بين الرسم والحقيقة!
جزء 1 - افضل خدع و أفكار للتصوير بكاميرة الهاتف
جزء 2 - افضل خدع و أفكار للتصوير بكاميرة الهاتف
آكبر دومينو بشري - ارقام غينيس
طفلة ذات 5 اعوام تنقذ اباها
قد يهمك أيضاً:
1
إنفوغرافيك.. استعدوا.. 7 كواكب شبيهة وقريبة من الأرض
اكتشف علماء الفلك 7 كواكب على الأقل بحجم الأرض تدور حول نجم قزم أطلق عليه اسم "ترابيست 1"، على بعد 39 سنة ضوئية....
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
علماء يبحثون في احتمالية "حياة مستقبلية" بقمر للمشتري
قد يوفر أحد أقمار المشتري المسمى بـ "Ganymede" فرصة جديدة أمام علماء الفضاء للبحث عن حياة في كواكب أخرى، وفقاً لما أظهرته دراسة أجراها علماء في وكالة الفضاء الأمريكية، ناسا، ونشرت في مجلة...
الموضوع:
علوم عامة
1
وكالة ناسا تعلن اكتشاف سبعة كواكب جديدة تشبه الأرض
البوابة العربية للأخبار التقنية اكتشفت وكالة ناسا للفضاء وجود سبعة كواكب بصفات شبيهة بالأرض تدور حول نجم قريب، مما يجعل هذه الكواكب المرشح الأقوى... وكالة ناسا تعلن اكتشاف سبعة كواكب جديدة تشبه...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
7 كواكب بحجم الأرض يمكن الحياة عليها
أظهر بحث نشر الأربعاء أن فلكيين وجدوا نظاما شمسيا قريبا يضم 7 كواكب بحجم كوكب الأرض ثلاثة منها تدور حول نجمها الأم بمسافة مناسبة لوجود مياه على سطحها الأمر الذي يثير احتمال الحياة....
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
الإمارات تتصدر حملة علمية عالمية مع علماء "ناسا" و"إسا" لرصد جسم فضائي
نظم مركز الفلك الدولي في أبوظبي بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء حملة علمية عالمية لرصد دخول جسم من الفضاء إلى غلاف الأرض الجوي، الجمعة....
الموضوع:
علوم عامة
من arabic.cnn.com
2
الشباب يهزم الأهلي في مباراة مثيرة بالرياض
تغلب الشباب على نظيره الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، الرياض، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري عبد اللطيف جميل (الدوري...
الموضوع:
أخبار الرياضة
3
بوفون وكاسياس في مواجهة للتاريخ والذئاب ضيوف الأندلس
يلتقي بورتو البرتغالي بنظيره يوفنتوس الإيطالي في مدينة بورتو البرتغالية ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في لقاء تاريخي سيتجدد بين الحارسين الأسطوريين، الإيطالي جيانلويجي بوفون،...
الموضوع:
أخبار الرياضة
2
رواد فضاء.. تحت الماء؟ هكذا يستعدون للعالم الخارجي!
السير في بيئة تنعدم فيها الجاذبية مشابه للوجود تحت الماء....
الموضوع:
علوم عامة
1
وسيلة تواصل جديدة تنافس الجميع بفيديوهات لتعليم الجنس الحقيقي
CNN تقابل سيندي غالوب، مؤسسة شركة “اصنعوا الحب وليس الأفلام الإباحية”....
الموضوع:
علوم عامة
1
بدايته كانت لكبح الرغبة الجنسية.. تعرفوا على تاريخ بسكويت غراهام
بسكويت غراهام. غالباً ما يؤكل مع المارشميلو والشوكولاتة. ولكنه لم يبدأ كطعام سكري. ففي البداية كان طعمه يشبه الكرتون. وكان يفترض به كبح الرغبة الجنسية....
الموضوع:
أخبار غريبة
ما هو موقع ثبّت؟
ثبّت، وجهتك اليومية لاكتشاف آخر الأخبار العربية وتقييمها والتفاعل معها.
تعلم المزيد »
Tweet
المشترك المميز اليوم:
El Latifa
أفضل المشاركين في ثبّت
شركاء موقع ثبّت
نصائح و إرشادات هامة لأفضل النتائج في ثبّت
لاقتراحاتكم: editors@thabbet.com
أخبار ثبّت
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
عن موقع ثبّت
ما هو موقع ثبّت؟
اتصل بنا
أعلن معنا Advertise
شركاء الموقع
تغطية خاصة
تحميل البيان الصحفي
تعليمات و إرشادات عامة
شروط الاستخدام
بيان الخصوصية
أدوات ثبّت
ثبّت في موقعك
قارئ الأخبار
تابعني على ثبّت
خذنا معك
سحابة الوسوم
مرصد الأخبار
رمية نرد
ثبّت RSS
أفضل المشاركين
Tweet
ثبّت - خدمة متكاملة لمشاركة آخر الأخبار وعناوين الإنترنت العربية
- إحدى مبادرات
إكسيريا لدراسات وحلول الإنترنت Exyria Studies - الشرق الأوسط، كندا.
© ثبّت 2014 جميع الحقوق محفوظة |
شروط الاستخدام
|
بيان الخصوصية
| ثبّت ليس مسؤولاً عن الأخبار المنشورة