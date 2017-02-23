المنشورات على إنستاجرام بإمكانها أن تتضمن الآن ما يصل إلى 10 صور وفيديوهات

في بداية هذا الشهر إتضح لبعض المستخدمين أنه أصبح بإمكانهم نشر عدة صور في منشور واحد على تطبيق إنستاجرام التجريبي لمنصة الأندرويد. الآن، بعد مرور بضعة أسابيع من الإختبارات، قامت إنستاجرام بالإعلان رسميا عن هذه الميزة. من الآن فصاعدًا ستكون قادرًا على إضافة ما يصل إلى 10 صور وفيديوهات في كل مشاركة على إنستاجرام الخاص […]
The post المنشورات على إنستاجرام بإمكانها أن تتضمن الآن ما يصل إلى 10 » تفاصيل
الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...