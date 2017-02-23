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المنشورات على إنستاجرام بإمكانها أن تتضمن الآن ما يصل إلى 10 صور وفيديوهات
(من electrony.net)
في بداية هذا الشهر إتضح لبعض المستخدمين أنه أصبح بإمكانهم نشر عدة صور في منشور واحد على تطبيق إنستاجرام التجريبي لمنصة الأندرويد. الآن، بعد مرور بضعة أسابيع من الإختبارات، قامت إنستاجرام بالإعلان رسميا عن هذه الميزة. من الآن فصاعدًا ستكون قادرًا على إضافة ما يصل إلى 10 صور وفيديوهات في كل مشاركة على إنستاجرام الخاص […] The post المنشورات على إنستاجرام بإمكانها أن تتضمن الآن ما يصل إلى 10 » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
Mohammad Zayat منذ 42 دقيقة
+0 تثبيت
جيد جداً
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