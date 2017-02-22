الرئيسية تكنولوجيا عالم و أعمال علوم ألعاب نمط حياة ترفيه رياضة غرائب الإمارات الإمارات
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
ثبّت
جميع الأخبار  أنت هنا أبل  أنت هنا KGI: الكاميرا الأمامية في iPhone 8 ثورية وقادرة على التقاط صور ثلاثية الأبعاد 3D
2
تثبيت
KGI: الكاميرا الأمامية في iPhone 8 ثورية وقادرة على التقاط صور ثلاثية الأبعاد 3D

الأخبار اليومية (dailynews)
 
Facebook   Twitter  

ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها.

KGI: الكاميرا الأمامية في iPhone 8 ثورية وقادرة على التقاط صور ثلاثية الأبعاد 3D
(من apple-wd.com)
هذا الموضوع KGI: الكاميرا الأمامية في iPhone 8 ثورية وقادرة على التقاط صور ثلاثية الأبعاد 3D ظهر على عالم آبل. نشر Ming-Chi Kuo مُحلّل شركة KGI تقريرًا جديدًا يتناول تفاصيل جديدة لم تُذكر من قبل، حيث قال إن الكاميرا الأمامية في هواتف iPhone 8 سوف تكون ثورية وقادرة على التقاط صور ثلاثية الأبعاد. وقال Kuo إن الهاتف الجديد سيعمل بشاشة OLED، على أن يُزوّد بمُستشعر للأشعّة تحت الحمراء IR إلى جانب » تفاصيل
 
قراءة الخبر كاملاً - إلغاء التثبيت   الموضوع: أبل

ليس هناك تعليقات حتى الآن، كن أول من يضف تعليقاً إلى هذه المشاركة.
شارك برأيك.. أضف تعليق
الرجاء الدخول أو التسجيل لإضافة تعليق.   (لماذا أستخدم ثبّت؟)

اسرع واسهل طريقة لسلطة الفواكه

أكثر عشرة مشاهد مضحكة للأطفال عام 2015

زيارة طبيب الاسنان من وجهة نظر البكتريا

جزء 1 - افضل خدع و أفكار للتصوير بكاميرة الهاتف

الحمدلله على ما نملك!

ثبّتقد يهمك أيضاً:

الكاميرا الأمامية في آيفون 8 قد تصور سيلفي ثلاثي الأبعاد

 لازالت الشائعات حول آيفون 8 تصدر بين الحين الآخر بخصوص مختلف مزايا الجهاز والتي بعضها أصبح شبه المؤكد لكثرة تكراره من مصادر موثوقة، واليوم لدينا شائعة تتعلق بالكاميرا الأمامية حيث أنها ستتمكن من...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

أول كاميرا فيديو استهلاكية ثلاثية الأبعاد من باناسونيك - المدونة التقنية

 أزاحت شركة باناسونيك اليوم الستار عن أول كاميرا فيديو استهلاكية ثلاثية الأبعاد باسم (HDC-SDT750)، بما يتيح للمستخدمين الهواة تصوير أفلام ثلاثية الأبعاد بمجرد تثبيت عدسة التحويل إلى التقنية ثلاثية...
الموضوع: أجهزة و أدوات

جوجل تُطلق تطبيق لالتقاط صور ثُلاثية الأبعاد للواقع الافتراضي

 أطلقت شركة جوجل تطبيق Cardboard Camera لنظام أندرويد، والذي يسمح التقاط صور ثُلاثية الأبعاد لنظارات الواقع الافتراضي Virtual Reality. ويُمكن من خلال التطبيق الجديد، المتوفر مجانًا داخل متجر جوجل...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

جوجل تُطلق تطبيق لالتقاط صور ثُلاثية الأبعاد للواقع الافتراضي

 أطلقت شركة جوجل تطبيق Cardboard Camera لنظام أندرويد، والذي يسمح التقاط صور ثُلاثية الأبعاد لنظارات الواقع الافتراضي Virtual Reality. ويُمكن من خلال التطبيق الجديد، المتوفر مجانًا داخل متجر جوجل...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

تطبيق للتصوير باستخدام الكاميرا الأمامية والخلفية في آيفون

 يُمكن للمستخدمين دائماً اختيار الكاميرا الأمامية أو الخلفية قبل التقاط الصورة في أجهزة آيفون، لكن لايتوفر بشكل رسمي طريقة تسمح... المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا


ثبّتمن apple-wd.com

خلفيات الآيفون 7 متوفرة الآن للتحميل

 هذا الموضوع خلفيات الآيفون 7 متوفرة الآن للتحميل ظهر على عالم آبل. أطلقت شركة آبل في مؤتمرها الأخير الجيل السابع من أجهزة الآيفون كما كشفت عن الجيل الثاني من ساعة آبل، بالإضافة لذلك قامت آبل بطرح...
الموضوع: أبل

سماعة Schatzii Bullet الأصغر حجمًا والأكثر أناقة

 هذا الموضوع سماعة Schatzii Bullet الأصغر حجمًا والأكثر أناقة ظهر على عالم آبل. سماعات Schatzii Bullet هي الأصغر حجمًا والأكثر أناقة، حيث يسهل حملها واستخدامها في أي مكان، بالإضافة إلى أنها تتمتع...
الموضوع: أبل

آبل تعلن توقفها عن إنتاج شاشات جديدة وتوكل هذه المهمّة لشركة LG

 هذا الموضوع آبل تعلن توقفها عن إنتاج شاشات جديدة وتوكل هذه المهمّة لشركة LG ظهر على عالم آبل. أفادت آخر التقارير الصادرة إلى أن شركة آبل أعلنت بشكل مُبهم توقّفها عن إنتاج شاشات جديدة Thunerbolt...
الموضوع: أبل

iOS 10: التحكم بأولوية التطبيقات أثناء تحميلها/تحديثها

 هذا الموضوع iOS 10 : التحكم بأولوية التطبيقات أثناء تحميلها/تحديثها ظهر على عالم آبل. في نظام iOS 10 الجديد ركزت آبل بشكل كبير على ميزة 3D Touch المتوفرة بأجهزة الآيفون 6 إس/بلس، وقامت بإضافة خيارات...
الموضوع: أبل

تلميحة: تحميل الصور والفيديوهات من إنستجرام

 هذا الموضوع تلميحة: تحميل الصور والفيديوهات من إنستجرام ظهر على عالم آبل. هنالك الكثير من التطبيقات التي تسمح لك بتحميل الصور والفيديوهات من موقع التواصل الإجتماعي الخاص بالصور...
الموضوع: أبل
 
ثبّت ما هو موقع ثبّت؟
ثبّت، وجهتك اليومية لاكتشاف آخر الأخبار العربية وتقييمها والتفاعل معها.   تعلم المزيد »
إضافة خبر جديد   تابعني على ثبّت   ثبّت RSS   تابع أخبار ثبّت على Twitter   ثبّت‏ على الفيس بوك
ثبّتالمشترك المميز اليوم: Omar Hesham
ثبّتأفضل المشاركين في ثبّت
ثبّتشركاء موقع ثبّت
ثبّتنصائح و إرشادات هامة لأفضل النتائج في ثبّت
ثبّتلاقتراحاتكم: editors@thabbet.com
أخبار ثبّت
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
عن موقع ثبّت
ما هو موقع ثبّت؟
اتصل بنا
أعلن معنا Advertise
شركاء الموقع
تغطية خاصة
تحميل البيان الصحفي
تعليمات و إرشادات عامة
شروط الاستخدام
بيان الخصوصية
أدوات ثبّت
ثبّت في موقعك
قارئ الأخبار
تابعني على ثبّت
خذنا معك
سحابة الوسوم
مرصد الأخبار
رمية نرد
ثبّت RSS
أفضل المشاركين
آخر الأخبار
ثبّت - خدمة متكاملة لمشاركة آخر الأخبار وعناوين الإنترنت العربية - إحدى مبادرات إكسيريا لدراسات وحلول الإنترنت Exyria Studies - الشرق الأوسط، كندا.
© ثبّت 2014 جميع الحقوق محفوظة | شروط الاستخدام | بيان الخصوصية | ثبّت ليس مسؤولاً عن الأخبار المنشورة