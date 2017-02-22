هذا الموضوع KGI: الكاميرا الأمامية في iPhone 8 ثورية وقادرة على التقاط صور ثلاثية الأبعاد 3D ظهر على عالم آبل. نشر Ming-Chi Kuo مُحلّل شركة KGI تقريرًا جديدًا يتناول تفاصيل جديدة لم تُذكر من قبل، حيث قال إن الكاميرا الأمامية في هواتف iPhone 8 سوف تكون ثورية وقادرة على التقاط صور ثلاثية الأبعاد. وقال Kuo إن الهاتف الجديد سيعمل بشاشة OLED، على أن يُزوّد بمُستشعر للأشعّة تحت الحمراء IR إلى جانب » تفاصيل