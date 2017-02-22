إيركسون: 550 مليون جهاز متصل بالجيل الخامس في 2020

تعاون بين الاتحاد الأوربي و كوريا الجنوبية حول شبكات الجيل الخامس مع أن شبكات الجيل الرابع لم تصل إلى كثير من دول العالم، وحتى العديد من المدن في الدول التي تملك تلك السرعات العالية لم تصلها بعد، لكن الأمر مختلف مع كوريا الجنوبية السبّاقة في التطور التقني حيث أنها...