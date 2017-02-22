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إيركسون: 550 مليون جهاز متصل بالجيل الخامس في 2020

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إيركسون: 550 مليون جهاز متصل بالجيل الخامس في 2020
(من tech-wd.com)
مع أن شبكات الجيل الرابع لم تنطلق في الكثير من دول العالم بعد، إلا أن التقنية لا تتوقف عن التطور المتسارع وقد اقتربنا من إطلاق شبكات الجيل الخامس والتي يتوقع أن يصل عدد خطوطها إلى 550 مليون خط بحلول عام 2022. بحسب تقرير من إيركسون فإن هناك 29 مليار جهاز متصل بالشبكة قيد الإستخدام، أكثر من نصفه – 18 مليار جهاز – مرتبط بتقنيات إنترنت الأشياء. من جهةٍ أخرى، تشير توقعات تقرير شركة إريكسون » تفاصيل
 
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