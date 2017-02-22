إيركسون: 550 مليون جهاز متصل بالجيل الخامس في 2020

مع أن شبكات الجيل الرابع لم تنطلق في الكثير من دول العالم بعد، إلا أن التقنية لا تتوقف عن التطور المتسارع وقد اقتربنا من إطلاق شبكات الجيل الخامس والتي يتوقع أن يصل عدد خطوطها إلى 550 مليون خط بحلول عام 2022. بحسب تقرير من إيركسون فإن هناك 29 مليار جهاز متصل بالشبكة قيد الإستخدام، أكثر من نصفه – 18 مليار جهاز – مرتبط بتقنيات إنترنت الأشياء. من جهةٍ أخرى، تشير توقعات تقرير شركة إريكسون » تفاصيل
مع أن شبكات الجيل الرابع لم تصل إلى كثير من دول العالم، وحتى العديد من المدن في الدول التي تملك تلك السرعات العالية لم تصلها بعد، لكن الأمر مختلف مع كوريا الجنوبية السبّاقة في التطور التقني حيث أنها...
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...