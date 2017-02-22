شاومي تطلق هواتفها Mi Mix وRedmi Note 4 وRedmi 4A في المنطقة العربية

شاومي تطلق نسخة جديدة من هاتفها اللوحي Redmi Note 3 البوابة العربية للأخبار التقنية أطلقت شركة شاومي اليوم الخميس نسخة جديدة من هاتفها الذكي “ردمي نوت 3” Redmi Note 3، الذي كشفت عنه قبل أقل من شهرين، تمتاز بأنها تجلب تغييرين اثنين على...