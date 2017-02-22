عن ثبّت
أخبار شائعة
أخبار جديدة
أخبار تهمّني
مِمّا قرأت
تسجيل
دخول
+
إضافة خبر
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
الإمارات
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
جميع الأخبار
أخبار التكنولوجيا
شاومي تطلق هواتفها Mi Mix وRedmi Note 4 وRedmi 4A في المنطقة العربية
2
تثبيت
ثبت
البوابة العربية للأخبار التقنية
(aitnews)
شاومي تطلق هواتفها Mi Mix وRedmi Note 4 وRedmi 4A في المنطقة العربية
aitnews
منذ 2 ساعة
(من
aitnews.com
)
البوابة العربية للأخبار التقنية أعلنت شركة شاومي عن إطلاق ثلاثة من هواتفها الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شريكها الموزع الحصري TASK... شاومي تطلق هواتفها Mi Mix وRedmi Note 4 وRedmi 4A في المنطقة العربية »
تفاصيل
قراءة الخبر كاملاً
-
إلغاء التثبيت
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
تعليقات (0)
من قام بتثبيتها؟
إرسال الصفحة
ليس هناك تعليقات حتى الآن، كن أول من يضف تعليقاً إلى هذه المشاركة.
شارك برأيك.. أضف تعليق
الرجاء
الدخول
أو
التسجيل
لإضافة تعليق. (
لماذا أستخدم ثبّت؟
)
عاصفة القرن في الولايات المتحدة
افضل 10 اختراعات تسهل حياتك اليوميه
زيارة طبيب الاسنان من وجهة نظر البكتريا
لهذا السبب انخقض معدل الجرائم في اليابان
خدعة عصير البرتقال!
قد يهمك أيضاً:
1
شاومي تطلق نسخة جديدة من هاتفها اللوحي Redmi Note 3
البوابة العربية للأخبار التقنية أطلقت شركة شاومي اليوم الخميس نسخة جديدة من هاتفها الذكي “ردمي نوت 3” Redmi Note 3، الذي كشفت عنه قبل أقل من شهرين، تمتاز بأنها تجلب تغييرين اثنين على...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
شاومي تعلن عن هاتفي Mi 5s و Mi 5s Plus
البوابة العربية للأخبار التقنية أعلنت شركة شاومي XIAOMI الصينية اليوم الثلاثاء عن هواتفها الأحدث Mi 5s بهيكل معدني والنسخة الأكبر Mi 5s Plus التي تقدم... شاومي تعلن عن هاتفي Mi 5s و Mi 5s Plus...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
شاومي تطلق هاتفها الذكي Mi 5 في الإمارات حصريا لدى اتصالات
البوابة العربية للأخبار التقنية أعلنت شركة اتصالات Etisalat اليوم الأربعاء عن إطلاق هاتف شركة شاومي الأحدث Mi 5، إلى جانب الهاتفين Redmi Note 3... شاومي تطلق هاتفها الذكي Mi 5 في الإمارات حصريا لدى...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
شاومي تطمح لتطوير معالجات هواتفها الذكية بنفسها
البوابة العربية للأخبار التقنية أفادت وكالة رويترز نقلًا عن مصدر قالت إنه مطلع مباشرة على المسألة، بأن شركة شاومي الصينية تسعى لتطور بنفسها معالجات للهواتف الذكية لتستخدمها في بعض من الأجهزة ذات...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
شاومي تعلن عن هاتفها Mi Note 2 ونظارة الواقع الافتراضي Mi VR
البوابة العربية للأخبار التقنية أعلنت شركة شاومي اليوم الثلاثاء خلال حدث خاص أقامته في العاصمة الصينية بكين عن هاتفها اللوحي الجديد “مي نوت 2”... شاومي تعلن عن هاتفها Mi Note 2 ونظارة...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
من aitnews.com
2
إريكسون موبيليتي: 550 مليون جهاز متصل بشبكات الجيل الخامس 5G بحلول 2022
البوابة العربية للأخبار التقنية حَثّ خبراء تسليم التطبيقات والحلول الأمنية في شركة “إف5 نتوركس” F5 Networks اليوم شركات توريد خدمات الاتصالات العمل على إزالة... إريكسون موبيليتي: 550...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
سناب شات تسهل تصميم الفلاتر الجغرافية عبر قوالب قابلة للتخصيص
البوابة العربية للأخبار التقنية تسعى خدمة الرسائل المصورة “سناب شات” SnapChat إلى تسهيل قيام أي مستخدم بإنشاء “الفلاتر الجغرافية” Geofilters من خلال إطلاقها لمجموعة... سناب...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
آبل تتوقف عن تصنيع شاشات عرض خارجية
البوابة العربية للأخبار التقنية تشير المعلومات إلى توقف شركة آبل عن تصنيع شاشات العرض الخارجية الخاصة بها، وذلك وفقاً للتعليقات التي أدلت بها الشركة... آبل تتوقف عن تصنيع شاشات عرض خارجية...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
موقع Cinesift لإنشاء مكتبة أفلام مميزة خاصة بك
البوابة العربية للأخبار التقنية يعتمد الكثير من المستخدمين على طرق وأفكار متنوعة للحصول على اقتراحات لمشاهدة أفلام معينة، مثل الاعتماد على القوائم المتوفرة داخل... موقع Cinesift لإنشاء مكتبة أفلام...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
موقع Tubenab لتحميل مقاطع الفيديو الغنائية من يوتيوب
البوابة العربية للأخبار التقنية لغاية الآن يُعد محتوى الفيديو الغنائي على موقع يوتيوب هو الأكثر شعبية مقارنة بباقي المحتويات المنشورة على الموقع، وخلال الفترة... موقع Tubenab لتحميل مقاطع الفيديو...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
ما هو موقع ثبّت؟
ثبّت، وجهتك اليومية لاكتشاف آخر الأخبار العربية وتقييمها والتفاعل معها.
تعلم المزيد »
Tweet
المشترك المميز اليوم:
Omar Hesham
أفضل المشاركين في ثبّت
شركاء موقع ثبّت
نصائح و إرشادات هامة لأفضل النتائج في ثبّت
لاقتراحاتكم: editors@thabbet.com
أخبار ثبّت
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
عن موقع ثبّت
ما هو موقع ثبّت؟
اتصل بنا
أعلن معنا Advertise
شركاء الموقع
تغطية خاصة
تحميل البيان الصحفي
تعليمات و إرشادات عامة
شروط الاستخدام
بيان الخصوصية
أدوات ثبّت
ثبّت في موقعك
قارئ الأخبار
تابعني على ثبّت
خذنا معك
سحابة الوسوم
مرصد الأخبار
رمية نرد
ثبّت RSS
أفضل المشاركين
Tweet
ثبّت - خدمة متكاملة لمشاركة آخر الأخبار وعناوين الإنترنت العربية
- إحدى مبادرات
إكسيريا لدراسات وحلول الإنترنت Exyria Studies - الشرق الأوسط، كندا.
© ثبّت 2014 جميع الحقوق محفوظة |
شروط الاستخدام
|
بيان الخصوصية
| ثبّت ليس مسؤولاً عن الأخبار المنشورة