الرئيسية تكنولوجيا عالم و أعمال علوم ألعاب نمط حياة ترفيه رياضة غرائب الإمارات الإمارات
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
ثبّت
جميع الأخبار  أنت هنا اقتصاد وتجارة  أنت هنا هبوط في معظم البورصات العربية
1
تثبيت

هبوط في معظم البورصات العربية
(من skynewsarabia.com)
تراجعت معظم الأسواق العربية في التعاملات المبكرة، الاثنين. » تفاصيل
 
قراءة الخبر كاملاً - إلغاء التثبيت   الموضوع: اقتصاد وتجارة

آراء وتعليقات
O Red Shado منذ 2 ساعة
+0 تثبيت
نعم انه نظام الراسمالي
[الرد على O Red Shado]

شارك برأيك.. أضف تعليق
الرجاء الدخول أو التسجيل لإضافة تعليق.   (لماذا أستخدم ثبّت؟)

شاهدوا كيف كانوا يصورون و ينتجون زينغو و رينغو

خدعة عصير البرتقال!

مرحبا .. انا أعزب؟ شاهد ردود الأفعال

لهذا السبب انخقض معدل الجرائم في اليابان

الفرق بين تغيير ااإطارات في الفورمولا 1 بين عام 1950 واليوم..

ثبّتقد يهمك أيضاً:

البورصات العربية تهوي بعد هبوط السوق الأميركية

 شهدت معظم البورصات العربية هبوطا، في لتعاملات المبكرة ليوم الأحد، بعد انخفاضات حادة للأسواق الأميركية وأسعار النفط نهاية الأسبوع الماضي....
الموضوع: اقتصاد وتجارة

التباين يسيطر على البورصات العربية

 سيطر التباين على التعاملات في البورصات العربية، الاثنين، وتذبذب أداء أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، في حين تراجع المؤشر السعودي، كما شهدت البورصة المصرية تراجعا....
الموضوع: اقتصاد وتجارة

تراجع بورصات الخليج بعد هبوط النفط

 تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، إذ لم تبطل نتائج الأعمال الإيجابية التي أعلنتها بعض الشركات تأثير هبوط خام برنت خمسة بالمئة إلى ما دون 50 دولارا للبرميل....
الموضوع: اقتصاد وتجارة

تذبذب مؤشرات البورصات العربية في التعاملات المبكرة

 ارتفعت الأسهم المصرية في التعاملات المبكرة، الاثنين، وصعد المؤشر الرئيسي 0.5%، وسط تعاملات ضعيفة، فيما تباينت مؤشرات البورصة السعودية، وهبطت بورصات دبي وأبوظبي وقطر والكويت....
الموضوع: اقتصاد وتجارة

ارتفاع المؤشر السعودي.. وتراجع البورصات العربية

 قاد قطاعا البنوك والبتروكيماويات البورصة السعودية للارتفاع، الثلاثاء، إذ أغلق مؤشرها الرئيسي مرتفعا بنسبة 0.73%، ليصل إلى 7202 نقطة، في الوقت الذي تراجعت فيه معظم الأسواق العربية....
الموضوع: اقتصاد وتجارة


ثبّتمن skynewsarabia.com

إنريكي يستجدي مشجعي برشلونة

 طالب مدرب برشلونة الإسباني لويس إنريكي أنصار الفريق بدعم اللاعبين، والكف عن إطلاق صيحات الاستهجان تجاههم....
الموضوع: أخبار الرياضة

ارتفاع أسعار النفط بسبب الحفارات والمخزون

 طرأ ارتفاع طفيف على أسعار النفط، الاثنين، في وقت يدرس المستثمرون تأثير زيادة عدد الحفارات في أميركا والمخزونات القياسية هناك على أسعار الذهب الأسود....
الموضوع: اقتصاد وتجارة

الدولار ينخفض بتأثير عائدات السندات الأميركية

 انخفض الدولار الأميركي أمام الين الياباني، الاثنين، متأثرا بتراجع العائدات على سندات الخزينة الأميركية، في وقت يكافح اليورو بعد الخسائر التي مني بها نهاية الأسبوع الماضي....
الموضوع: اقتصاد وتجارة

سناب شات إلى البورصة

 تتجه شركة "سناب شات"، إلى طرح حصة ضخمة من الأسهم للاكتتاب في بورصة "وول ستريت"، تصل إلى 25 مليار دولار....
الموضوع: اقتصاد وتجارة

اختراق جديد.. آيفون سيحذرك من العطب قبل حدوثه

 لا يبدو شكل هاتف آيفون مقبولا في حال تصدعت شاشته، وقد يكون إصلاحها مكلفا جدا ومعقدا في ظل غياب عقد صيانة مع شركة أبل....
الموضوع: أخبار التكنولوجيا
 
ثبّت ما هو موقع ثبّت؟
ثبّت، وجهتك اليومية لاكتشاف آخر الأخبار العربية وتقييمها والتفاعل معها.   تعلم المزيد »
إضافة خبر جديد   تابعني على ثبّت   ثبّت RSS   تابع أخبار ثبّت على Twitter   ثبّت‏ على الفيس بوك
ثبّتالمشترك المميز اليوم: O Red Shado
ثبّتأفضل المشاركين في ثبّت
ثبّتشركاء موقع ثبّت
ثبّتنصائح و إرشادات هامة لأفضل النتائج في ثبّت
ثبّتلاقتراحاتكم: editors@thabbet.com
أخبار ثبّت
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
عن موقع ثبّت
ما هو موقع ثبّت؟
اتصل بنا
أعلن معنا Advertise
شركاء الموقع
تغطية خاصة
تحميل البيان الصحفي
تعليمات و إرشادات عامة
شروط الاستخدام
بيان الخصوصية
أدوات ثبّت
ثبّت في موقعك
قارئ الأخبار
تابعني على ثبّت
خذنا معك
سحابة الوسوم
مرصد الأخبار
رمية نرد
ثبّت RSS
أفضل المشاركين
آخر الأخبار
ثبّت - خدمة متكاملة لمشاركة آخر الأخبار وعناوين الإنترنت العربية - إحدى مبادرات إكسيريا لدراسات وحلول الإنترنت Exyria Studies - الشرق الأوسط، كندا.
© ثبّت 2014 جميع الحقوق محفوظة | شروط الاستخدام | بيان الخصوصية | ثبّت ليس مسؤولاً عن الأخبار المنشورة