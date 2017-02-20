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اقتصاد وتجارة
هبوط في معظم البورصات العربية
1
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هبوط في معظم البورصات العربية
dailynews
منذ 3 ساعة
(من
skynewsarabia.com
)
تراجعت معظم الأسواق العربية في التعاملات المبكرة، الاثنين. »
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الموضوع:
اقتصاد وتجارة
تعليقات (1)
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O Red Shado
منذ 2 ساعة
+0 تثبيت
نعم انه نظام الراسمالي
[
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