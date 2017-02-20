هبوط في معظم البورصات العربية

التباين يسيطر على البورصات العربية سيطر التباين على التعاملات في البورصات العربية، الاثنين، وتذبذب أداء أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، في حين تراجع المؤشر السعودي، كما شهدت البورصة المصرية تراجعا....