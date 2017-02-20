رغم تصريحات ترامب.. ماتيس يؤكد: أمريكا لن تصادر نفط أي شخص في العراق

عادة غريبة.. عراة باليابان يتدافعون للإمساك بعصي مقدسة في الظلام يقال إن المهرجان الذي يقام من ضمنه هذا النشاط بدأ قبل 500 عام، ويعتبر عادة فولكلورية مهمة في البلاد....