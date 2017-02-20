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رغم تصريحات ترامب.. ماتيس يؤكد: أمريكا لن تصادر نفط أي شخص في العراق
2
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رغم تصريحات ترامب.. ماتيس يؤكد: أمريكا لن تصادر نفط أي شخص في العراق
dailynews
منذ 3 ساعة
(من
arabic.cnn.com
)
قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، إن وجود أمريكا في العراق ليس بهدف "الاستيلاء على نفط أي شخص،" وذلك قبل إقلاعه في أول رحلة إلى العاصمة العراقية بغداد بصفته وزيراً للدفاع. »
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الموضوع:
اقتصاد وتجارة
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