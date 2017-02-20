إنريكي يستجدي مشجعي برشلونة

إنريكي: برشلونة في موقف جيد أكد مدرب برشلونة، لويس إنريكي، الأحد، أن ناديه في موقف جيد، لكنه بحاجة إلى مزيد من التطور، مشيرا إلى سعادته بتقلص الفارق مع متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ريال مدريد....