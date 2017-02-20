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إنريكي يستجدي مشجعي برشلونة
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الأخبار اليومية
(dailynews)
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إنريكي يستجدي مشجعي برشلونة
dailynews
منذ 3 ساعة
(من
skynewsarabia.com
)
طالب مدرب برشلونة الإسباني لويس إنريكي أنصار الفريق بدعم اللاعبين، والكف عن إطلاق صيحات الاستهجان تجاههم. »
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الموضوع:
أخبار الرياضة
تعليقات (2)
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آراء وتعليقات
O Red Shado
منذ 2 ساعة
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هذا شيئ عادي
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harvestex
منذ 2 ساعة
+0 تثبيت
لا أعتقد أن صيحات الاستهجان تتجه نحو لاعبي الفريق.
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