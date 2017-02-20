ارتفاع أسعار النفط بسبب الحفارات والمخزون

ارتفاع أسعار النفط واصل أسعار النفط، الاثنين، المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي، في الوقت الذي أشار فيه تراجع عدد الحفارات التي تنقب عن النفط الخام في الولايات المتحدة إلى تراجع المعروض في وقت لاحق من العام الجاري، في...