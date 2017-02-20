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اقتصاد وتجارة
ارتفاع أسعار النفط بسبب الحفارات والمخزون
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ارتفاع أسعار النفط بسبب الحفارات والمخزون
dailynews
منذ 5 ساعة
(من
skynewsarabia.com
)
طرأ ارتفاع طفيف على أسعار النفط، الاثنين، في وقت يدرس المستثمرون تأثير زيادة عدد الحفارات في أميركا والمخزونات القياسية هناك على أسعار الذهب الأسود. »
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الموضوع:
اقتصاد وتجارة
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