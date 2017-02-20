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لجنة نيابية كويتية تلغي قرار الحكومة بإلغاء الدعم ورفع أسعار الماء والكهرباء
(من arabic.cnn.com)
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي على اقتراح بقانون بشأن منع زيادة الرسوم والتكاليف المالية على الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين » تفاصيل
 
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