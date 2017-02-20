لجنة نيابية كويتية تلغي قرار الحكومة بإلغاء الدعم ورفع أسعار الماء والكهرباء

وافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع، الأربعاء، على إحالة تقرير وتوصيات لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، بصفتها لجنة تحقيق عن صفقة "الداو كيميكال"، إلى الحكومة على أن تحيله بدورها إلى النيابة العامة....
رفضت لجنة المالية بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي مقترح الحكومة المؤقتة فرض ضريبة مثيرة للجدل على المتزوجين الجدد، ضمن قانون المالية التكميلي بهدف دعم خزينة الدولة. وأفادت المتحدثة بلجنة المالية لبنى...
ازدهرت تجارة الأسلحة العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة، وذلك بسبب تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط، والتوتر في بحر الصين الجنوبي والتهديد المحتمل من روسيا لجيرانها، وفقا لدراسة أجراها...