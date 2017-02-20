إستراتيجية بسيطة ل تحديث المحتوي المُهمل لزيادة التفاعل علي موقعك و رفع ترتيبك في ال SERP

أضف موقعك إلى اكثر 120 محرك بحث عالمي لتقوية الأرشفة وباك لينك عالي موضوع اليوم إن شاء الله هو موضوع حول إضافة موقعك الى افضل 120 محرك بحث + الحصول على أرشفة قوية ، للحصول على ارشفة قوية لموقعك و باك لينك عالي و بالتالي الرفع من بيج رانك وثقة جوجل في موقعك، أ...