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إستراتيجية بسيطة ل تحديث المحتوي المُهمل لزيادة التفاعل علي موقعك و رفع ترتيبك في ال SERP
1
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إستراتيجية بسيطة ل تحديث المحتوي المُهمل لزيادة التفاعل علي موقعك و رفع ترتيبك في ال SERP
Mohammed Ahmed
منذ 5 ساعة
(من
tsweekon.blogspot.com
)
مواضيعك #القديمة ، اللى تحس انها مدفونة ف وسط المواضيع مدخلهاش غير شوية زوار صغيرين
مخادتش اي رانك بأي كلمة.
لو جمعتها في تيكست ، و اشتغلت علي كل موضوع " تعديل + إضافه "
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الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
وسوم:
سيو تحديث المحتوي جوجل البطريق الباندا بلوجر تحديث المقالات زيادة الزوار الترافيك
تعليقات (1)
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Krakeesh Krakeesh
منذ 4 ساعة
+0 تثبيت
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