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قصة عن حنان الام قمة التضحية أمام الابن العاق مؤثرة جدا
(من shahid1.ga)
قصة عن حنان الام قمة التضحية أمام الابن العاق مؤثرة جداً : تدور احداث القصة علي إحدي شواطئ الخليج بالمملكة العربية السعودي، حيث ذهب صديقان للتنزه علي شاطئ البحر، وعندما شعروا بالجوع جلسوا جانباً يتناولون بعض طعامهم الذي أحضروه معهم من المدينة، وخلال ذلك وجدوا سيدة عجوز تلتقط الأكل التي يتناثر بجانبهم علي الرمال وتأكل منهم، تعجب الشبان من فعل المرأة العجوز فسألوها هل أنتي جائعة ؟ فقالت لهم : نعم » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
Krakeesh Krakeesh منذ 4 ساعة
+0 تثبيت
قصة جميلة ومحزنة
[الرد على Krakeesh Krakeesh]

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