قصة عن حنان الام قمة التضحية أمام الابن العاق مؤثرة جدا

قصة عن حنان الام قمة التضحية أمام الابن العاق مؤثرة جداً : تدور احداث القصة علي إحدي شواطئ الخليج بالمملكة العربية السعودي، حيث ذهب صديقان للتنزه علي شاطئ البحر، وعندما شعروا بالجوع جلسوا جانباً يتناولون بعض طعامهم الذي أحضروه معهم من المدينة، وخلال ذلك وجدوا سيدة عجوز تلتقط الأكل التي يتناثر بجانبهم علي الرمال وتأكل منهم، تعجب الشبان من فعل المرأة العجوز فسألوها هل أنتي جائعة ؟ فقالت لهم : نعم » تفاصيل
1. علاقة الملابس المصنوع من الحديد و يستخدم عند حالات الهيجان وقت الظهيره وداخل المنزل فقط !2. شبشب(زنوبه)وتستخدم في حال كان الابن والابنه بعيدا عن متناول يد الام حيث تقوم الام بالتصويب عن بعد !و قد...
يعتبر من أجمل الشواطئ في ولاية كاليفورنيا ، وهو شاطئ رائع وجميل يقع في غرب فورت براج بين المنحدرات الشاهقة وملامس للأمواج المتكسرة إنه شاطئ الزجاج ، على الرغم من قلة الرمال في تلك المنطقة إلا أن شاطئ...