قصة عن حنان الام قمة التضحية أمام الابن العاق مؤثرة جدا

أنواع الاسلحة عند الاهل, ادخل ورجع ذكرياتك وعيش الرعب 1. علاقة الملابس المصنوع من الحديد و يستخدم عند حالات الهيجان وقت الظهيره وداخل المنزل فقط !2. شبشب(زنوبه)وتستخدم في حال كان الابن والابنه بعيدا عن متناول يد الام حيث تقوم الام بالتصويب عن بعد !و قد...