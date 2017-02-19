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أغذية و مشروبات
بسكويت مع جوز الهند
2
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بسكويت مع جوز الهند
محمد ابو انس
منذ 3 ساعة
(من
shamnight.blogspot.com
)
البسكويت مع جوز الهند من انواع البسكويت المحبوة لدى الجميع بسبب طعمها الرائع ونكهتها المميزة ....كذلك فان مكوناتها سهلة وطريقة تحضيرها بسيطة ولا تحتاج الى وقت طويل في عملبة التحضير بالاضافة الى قيمتها الغذائية الجيدة . »
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أغذية و مشروبات
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بسكويت مع جوز الهند
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