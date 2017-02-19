بسكويت مع جوز الهند

كيك الاناناس كيك الاناناس كوبان من الدقيق ( يمكن زيادة الكميه اذا كانت العجينه طريه ملعقة او اثنتين ) - ملعقة طعام مسحوق الخبيز - ملعقة طعام فانيلا - نصف كوب من الزيت النباتي - اربع ملاعق حليب بودرة - نصف كوب ماء...