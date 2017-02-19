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أغذية و مشروبات
الخبز البوري الهندي
2
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الخبز البوري الهندي
محمد ابو انس
منذ 12 ساعة
(من
shamnight.blogspot.com
)
الخبز البوري الهندي كوبان من الدقيق الأبيض.
ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتيّ الساخن.
نصف ملعقة صغيرة من الملح.
ثلثا كوب من الماء الدافئ للعجن ملعقة طعام من الزيت النباتيّ للقلي. »
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الموضوع:
أغذية و مشروبات
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الخبز البوري الهندي
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