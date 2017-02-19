الخبز البوري الهندي

الزيت النباتي .. فوائد عديدة لكنه يشكل خطرا للقلب من المعروف طبياً أن الزيت النباتي يقلل من نسبة الكولسترول في الدم، وهو صحي أكثر من الزبدة. لكن باحثين أمريكيين حذروا من المخاطر الصحية للزيت النباتي خاصة على القلب....