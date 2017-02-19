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أغذية و مشروبات
كيك الاناناس
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كيك الاناناس
محمد ابو انس
منذ 6 ساعة
(من
shamnight.blogspot.com
)
كيك الاناناس كوبان من الدقيق ( يمكن زيادة الكميه اذا كانت العجينه طريه ملعقة او اثنتين )
- ملعقة طعام مسحوق الخبيز
- ملعقة طعام فانيلا
- نصف كوب من الزيت النباتي
- اربع ملاعق حليب بودرة
- نصف كوب ماء الاناناس ( مع العلبه )
- اربع بيضات
- كوب سكر »
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الموضوع:
أغذية و مشروبات
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كيك الاناناس
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