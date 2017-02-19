كيك الاناناس

بسكويت مع جوز الهند البسكويت مع جوز الهند من انواع البسكويت المحبوة لدى الجميع بسبب طعمها الرائع ونكهتها المميزة ....كذلك فان مكوناتها سهلة وطريقة تحضيرها بسيطة ولا تحتاج الى وقت طويل في عملبة التحضير بالاضافة الى...