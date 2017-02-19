عادة غريبة.. عراة باليابان يتدافعون للإمساك بعصي مقدسة في الظلام

كيف صنعت؟ ...ورق اللعب ورق اللعب هي عبارة عن مجموعة من أوراق تصنع عادة من الورق المقوى و عادة من البلاستيك ،تميز بزخارف متعددة الرسم و اللون.ظهرت أوراق اللعب لأول مرة في الصين و ذلك في عهد أسرة تانغ في القرن 9،تم وصلت إلى...