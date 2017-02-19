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عادة غريبة.. عراة باليابان يتدافعون للإمساك بعصي مقدسة في الظلام
(من arabic.cnn.com)
يقال إن المهرجان الذي يقام من ضمنه هذا النشاط بدأ قبل 500 عام، ويعتبر عادة فولكلورية مهمة في البلاد. » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
mountisito منذ 5 ساعة
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غريب.
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