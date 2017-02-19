عادة غريبة.. عراة باليابان يتدافعون للإمساك بعصي مقدسة في الظلام

ورق اللعب هي عبارة عن مجموعة من أوراق تصنع عادة من الورق المقوى و عادة من البلاستيك ،تميز بزخارف متعددة الرسم و اللون.ظهرت أوراق اللعب لأول مرة في الصين و ذلك في عهد أسرة تانغ في القرن 9،تم وصلت إلى...
"سوف أفعل" "التسويف" يعني تأجيل الأعمال والمهام إلى وقت لاحق. يرى بعض علماء النفس أن الشخص قد يلجيء إلى التسويف فرارا من القلق الذي عادة ما يصاحب بداية المهام أو إكمالها أو ما يصاحب اتخاذ القرارات .....
شاهد صور ردود أفعال مشجعي المنتخبات الـ24 التي شاركت في يورو 2016 وبقي منها أربعة منتخبات، وقد كانت الجماهير اللاعب الأبرز في الملاعب الفرنسية، إذ كان الحضور الجماهيري لافتا في هذه النسخة من البطولة...