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آبل تختار الخامس من يونيو موعدًا لبدء مؤتمر المُطوّرين WWDC 2017

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آبل تختار الخامس من يونيو موعدًا لبدء مؤتمر المُطوّرين WWDC 2017
(من apple-wd.com)
هذا الموضوع آبل تختار الخامس من يونيو موعدًا لبدء مؤتمر المُطوّرين WWDC 2017 ظهر على عالم آبل. أعلنت شركة آبل رسميًا عن موعد مؤتمر المُطوّرين WWDC 2017 حيث اختارت يوم الاثنين، 5 يونيو/حزيران، موعدًا لبدءه، على أن يستمر لمدّة خمسة أيام. كما اختارت مدينة سان خوسيه San Jose في ولاية كاليفورنيا California لاحتضانه. وسيجمع المؤتمر أكثر من 5000 مُطوّر، و1000 مُهندس في مركز McEnery للمؤتمرات، إذ ستكشف » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
Ahmed Sherif منذ 1 ساعة
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