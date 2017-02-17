آبل تختار الخامس من يونيو موعدًا لبدء مؤتمر المُطوّرين WWDC 2017

أبل تقرر إقامة مؤتمر المطورين WWDC 2017 يوم 5 يونيو مؤتمر أبل للمطورين هو أحد المؤتمرات التي تحتوي على أبرز وأحدث ما تقدمه الشركة من ابتكارات في عالم التكنولوجيا. واليوم قررت الشركة أن تقيم مؤتمر هذا العام WWDC 2017 يوم 5 يونيو في مركز مؤتمرات ماكنري...