هذا الموضوع آبل تختار الخامس من يونيو موعدًا لبدء مؤتمر المُطوّرين WWDC 2017 ظهر على عالم آبل.
أعلنت شركة آبل رسميًا عن موعد مؤتمر المُطوّرين WWDC 2017 حيث اختارت يوم الاثنين، 5 يونيو/حزيران، موعدًا لبدءه، على أن يستمر لمدّة خمسة أيام. كما اختارت مدينة سان خوسيه San Jose في ولاية كاليفورنيا California لاحتضانه. وسيجمع المؤتمر أكثر من 5000 مُطوّر، و1000 مُهندس في مركز McEnery للمؤتمرات، إذ ستكشف » تفاصيل
مؤتمر أبل للمطورين هو أحد المؤتمرات التي تحتوي على أبرز وأحدث ما تقدمه الشركة من ابتكارات في عالم التكنولوجيا. واليوم قررت الشركة أن تقيم مؤتمر هذا العام WWDC 2017 يوم 5 يونيو في مركز مؤتمرات ماكنري...
أعلنت شركة آبل موعد بدء مؤتمرها القادم للمطورين WWDC 2016 الذي يصادف في 13 يونيو الجاري في سان فرانسيسكو الساعة الخامسة عصراً بتوقيت غرينتش. كما هو موضح بصورة إعلان الدعوة فإن سيري سيكون مركز اهتمام...
هذا الموضوع iOS 10 : التحكم بأولوية التطبيقات أثناء تحميلها/تحديثها ظهر على عالم آبل.
في نظام iOS 10 الجديد ركزت آبل بشكل كبير على ميزة 3D Touch المتوفرة بأجهزة الآيفون 6 إس/بلس، وقامت بإضافة خيارات...