تسريب جدد يؤكد لنا قدوم خوذة جديدة مستقلة للواقع الإفتراضي من Asus هذا العام

خوذة سامسونج للواقع الإفتراضي يتم تطويرها مع شركة Oculus آخر الشائعات التي سمعناها حول خوذة الواقع الإفتراضي القادمة من شركة سامسونج هي أنه سيتم الإعلان عن هذه الخوذة في وقت لاحق من هذا العام وقد يحدث ذلك قبل نهاية الربع الثالث من هذا العام. الآن نحن هنا...