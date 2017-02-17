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تسريب جدد يؤكد لنا قدوم خوذة جديدة مستقلة للواقع الإفتراضي من Asus هذا العام
(من electrony.net)
تتطلب معظم خوذات الواقع الإفتراضي المحمولة الحالية هاتف ذكي لتوفير الشاشة وقوة المعالجة، ولكن هناك عدد قليل من الخوذات المحمولة المستقلة. والآن، يقال بأن شركة Asus تعمل على خوذة جديدة مستقلة للواقع الإفتراضي تعرف حاليا بإسم Asus AIO VR سيتم إصدارها في وقت لاحق من هذا العام. عبارة AIO أو بالأحرى All In One تستخدم […] The post تسريب جدد يؤكد لنا قدوم خوذة جديدة مستقلة للواقع الإفتراضي من Asus » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
Ahmed Sherif منذ 1 ساعة
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