تسريب جدد يؤكد لنا قدوم خوذة جديدة مستقلة للواقع الإفتراضي من Asus هذا العام

تتطلب معظم خوذات الواقع الإفتراضي المحمولة الحالية هاتف ذكي لتوفير الشاشة وقوة المعالجة، ولكن هناك عدد قليل من الخوذات المحمولة المستقلة. والآن، يقال بأن شركة Asus تعمل على خوذة جديدة مستقلة للواقع الإفتراضي تعرف حاليا بإسم Asus AIO VR سيتم إصدارها في وقت لاحق من هذا العام. عبارة AIO أو بالأحرى All In One تستخدم […]
The post تسريب جدد يؤكد لنا قدوم خوذة جديدة مستقلة للواقع الإفتراضي من Asus » تفاصيل
إذا كنت تتطلع إلى خوذة مستقلة للواقع الإفتراضي تكلف مقدار قليل من المال، فقد تكون مهتما بخوذة جديدة للواقع الإفتراضي تدعى V3 VR علما أن هذه الخوذة الجديدة للواقع الإفتراضي متاحة الآن للشراء من متاجر...
الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...