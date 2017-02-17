Huawei تتطلع بدورها للتنافس مع آبل وجوجل وسامسونج في سوق المٌسَاعِدات الرقمية

في سوق المساعدات الرقمية، آبل لديها Siri، وشركة جوجل لديها Google Assistant، في حين تمتلك مايكروسوفت Cortana وشركة أمازون Alexa. هناك أيضا بعض المساعدات الأخرى التي لم يتم دمجها أصلا في الهواتف الذكية أو الحواسيب، مثل SoundHoud و Alexa. وسمعنا أيضا بأن شركة سامسونج تخطط لتضمين مساعدها الرقمي الجديد Bixby في الهاتفين Galaxy S8 و […]
The post Huawei تتطلع بدورها للتنافس مع آبل وجوجل وسامسونج » تفاصيل
شكّلت المساعدات الرقمية في عام 2016 جزءًا كبيرًا من الأحداث التقنية، فشركة أمازون طوّرت المساعد المنزلي Amazon Echo، كما أعلنت جوجل عن مساعدها المنزلي Google Home الذي يعتمد على المساعد الجديد Google...
المساعدات الرقمية مثل Google Assistant و Siri و Cortana و Alexa بإمكانها القيام بالعديد من الأشياء لنا، مثل جدولة الإجتماعات، وإعداد التنبيهات، وطلب سيارة Uber، وطلب البيتزا، وإرسال الرسائل، وما إلى...
الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...