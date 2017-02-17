Huawei تتطلع بدورها للتنافس مع آبل وجوجل وسامسونج في سوق المٌسَاعِدات الرقمية

شركة آبل قد تلجأ إلى العبقرية اليابانية لتحسين مساعدها الرقمي Siri دعونا نواجه الأمر، بقدر ما تحب شركة آبل الترويج لقدرات مساعدها الرقمي Siri، فإنه في الحقيقة لم يصل بعد، أو على الأقل لم يرتقي إلى مستوى طموحات عدد كبير من المستخدمين. في الواقع، المساعدات الرقمية...