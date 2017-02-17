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Huawei تتطلع بدورها للتنافس مع آبل وجوجل وسامسونج في سوق المٌسَاعِدات الرقمية
(من electrony.net)
في سوق المساعدات الرقمية، آبل لديها Siri، وشركة جوجل لديها Google Assistant، في حين تمتلك مايكروسوفت Cortana وشركة أمازون Alexa. هناك أيضا بعض المساعدات الأخرى التي لم يتم دمجها أصلا في الهواتف الذكية أو الحواسيب، مثل SoundHoud و Alexa. وسمعنا أيضا بأن شركة سامسونج تخطط لتضمين مساعدها الرقمي الجديد Bixby في الهاتفين Galaxy S8 و […] The post Huawei تتطلع بدورها للتنافس مع آبل وجوجل وسامسونج » تفاصيل
 
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