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تحديث سناب شات يحسّن من جودة عرض القصص على أندرويد و iOS

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تحديث سناب شات يحسّن من جودة عرض القصص على أندرويد و iOS
(من tech-wd.com)
قبل أيام لو تتذكرون أعلنت شركة سناب أنها ستعمل على حل مشاكل تطبيق سناب شات على أندرويد والتي من أهمها معالجة جودة تصوير الفيديو التي يشتكي منها الجميع . لم تتأخر الشركة كثيراً لتفي بوعدها حيث بدأت اليوم في بث تحديث جديد للتطبيق على أندرويد يحمل ميزة رئيسية وهي تحسين جودة عرض القصص في العام وعلى الخاص . ايضاً يقدم التحديث تحسين لجودة عرض الفيديوهات التي يتم رفعها من نظارة سناب شات بالاضافة إلى » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
حلويات مليكة منذ 56 دقيقة
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