تحديث سناب شات يحسّن من جودة عرض القصص على أندرويد و iOS

قبل أيام لو تتذكرون أعلنت شركة سناب أنها ستعمل على حل مشاكل تطبيق سناب شات على أندرويد والتي من أهمها معالجة جودة تصوير الفيديو التي يشتكي منها الجميع . لم تتأخر الشركة كثيراً لتفي بوعدها حيث بدأت اليوم في بث تحديث جديد للتطبيق على أندرويد يحمل ميزة رئيسية وهي تحسين جودة عرض القصص في العام وعلى الخاص . ايضاً يقدم التحديث تحسين لجودة عرض الفيديوهات التي يتم رفعها من نظارة سناب شات بالاضافة إلى » تفاصيل
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...