iPhone 8 قادم بحجم iPhone 7 مع شاشة OLED وبطارية أكبر

غطاء واقي يكشف عن أبعاد iPhone 6 مع شاشة 5.5 إنش تم اليوم تسريب صور جديدة من فرنسا تؤكد نوعا ما وجود iPhone المزود بشاشة 5.5 إنش. في الواقع، تم تسريب صور لغطائين واقيين لكل من iPhone 6 الذي من المتوقع أن يأتي مع شاشة 4.7 إنش و iPhone 6S الذي يقال...