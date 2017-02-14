هذا الموضوع iPhone 8 قادم بحجم iPhone 7 مع شاشة OLED وبطارية أكبر ظهر على عالم آبل.
عادت شركة KGI للحديث عن iPhone 8 المتوقع صدوره في الربع الأخير من 2017، إذ تنوي آبل تزويده ببطارية أكبر حجمًا مع شاشة OLED، على أن تكون أبعاد الجهاز مُساوية تمامًا لأبعاد iPhone 7. ولا يعني تساوي الأحجام بين iPhone 8 و7 أنهما بنفس حجم الشاشة، إذ تنوي آبل التخلّص من الزر الرئيس Home من …
هذا الموضوع iPhone 8 » تفاصيل
نحن على وشك أن نرى الكثير من الشائعات والتقارير بشأن iPhone 8 قبل أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي في وقت لاحق من هذا العام. في الواقع، يتوقع أن يأتي iPhone 8 بتغييرات جذرية على مستوى التصميم والإمكانيات...
هذا الموضوع iOS 10 : التحكم بأولوية التطبيقات أثناء تحميلها/تحديثها ظهر على عالم آبل.
في نظام iOS 10 الجديد ركزت آبل بشكل كبير على ميزة 3D Touch المتوفرة بأجهزة الآيفون 6 إس/بلس، وقامت بإضافة خيارات...