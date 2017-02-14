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iPhone 8 قادم بحجم iPhone 7 مع شاشة OLED وبطارية أكبر

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iPhone 8 قادم بحجم iPhone 7 مع شاشة OLED وبطارية أكبر
(من apple-wd.com)
هذا الموضوع iPhone 8 قادم بحجم iPhone 7 مع شاشة OLED وبطارية أكبر ظهر على عالم آبل. عادت شركة KGI للحديث عن iPhone 8 المتوقع صدوره في الربع الأخير من 2017، إذ تنوي آبل تزويده ببطارية أكبر حجمًا مع شاشة OLED، على أن تكون أبعاد الجهاز مُساوية تمامًا لأبعاد iPhone 7. ولا يعني تساوي الأحجام بين iPhone 8 و7 أنهما بنفس حجم الشاشة، إذ تنوي آبل التخلّص من الزر الرئيس Home من … هذا الموضوع iPhone 8 » تفاصيل
 
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