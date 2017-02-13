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تخلص من الصور المكررة على هاتفك الذكي
2
تثبيت
ثبت
zakarea nabil
(tech4every)
تخلص من الصور المكررة على هاتفك الذكي
tech4every
منذ 1 ساعة
(من
tech4every.com
)
من منا لا يعاني من نقص المساحة التخزينية و إهدار المساحة على هاتفه الذكي نتيجة كثرة الصور المخزنة »
تفاصيل
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الموضوع:
برامج
وسوم:
Gallery Doctor
أندرويد
الصور المكررة
تطبيق
تعليقات (1)
من قام بتثبيتها؟
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آراء وتعليقات
خالد الاحمد
منذ 1 ساعة
+0 تثبيت
برنامج فعال وجميل انصح الجميع باستخدامه
[
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]
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