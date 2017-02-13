تخلص من الصور المكررة على هاتفك الذكي

تطبيق Office Lens سيسمح لك بإستخراج الكلام من الصور حسب قائمة في متجر الويندوزفون، فإن هنالك تطبيق من مايكروسوفت يدعى Office Lens، و التي من مهمتها أن تقوم بإستخراج الكلام من الصور التي قمت بإلتقاطها أو المخزنة في هاتفك الذكي. الصور سيتم مزامنتها من...