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تربية و تعليم
الطفل الغبي إليك أهم 10 نصائح في التعامل معه
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araby post
(arabypost)
الطفل الغبي إليك أهم 10 نصائح في التعامل معه
arabypost
منذ 2 ساعة
(من
arabyposts.com
)
تابع أفضل الطرق للتعامل مع الطفل الغبي وكيفية علاج هذه المشكلة عبر نصائح قيمة كي لا يوصف طفلك بالطفل الغبي من خلال ١٠ نصائح مهمة »
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الموضوع:
تربية و تعليم
وسوم:
الطفل الغبي
طفلي غبي
علاج الطفل الغبي
تعليقات (1)
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مدونة النجاح
منذ 1 دقيقة
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واو رائع
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