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الطفل الغبي إليك أهم 10 نصائح في التعامل معه

araby post (arabypost)
 

الطفل الغبي إليك أهم 10 نصائح في التعامل معه
(من arabyposts.com)
تابع أفضل الطرق للتعامل مع الطفل الغبي وكيفية علاج هذه المشكلة عبر نصائح قيمة كي لا يوصف طفلك بالطفل الغبي من خلال ١٠ نصائح مهمة » تفاصيل
 
قراءة الخبر كاملاً - إلغاء التثبيت   الموضوع: تربية و تعليم   وسوم: الطفل الغبي طفلي غبي علاج الطفل الغبي

آراء وتعليقات
مدونة النجاح منذ 1 دقيقة
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واو رائع
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