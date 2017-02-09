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مُستخدمي حزمة مايكروسوفت أوفيس Office بإمكانهم الآن الاستفادة من شريط الأدوات Touch Bar

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مُستخدمي حزمة مايكروسوفت أوفيس Office بإمكانهم الآن الاستفادة من شريط الأدوات Touch Bar
(من apple-wd.com)
هذا الموضوع مُستخدمي حزمة مايكروسوفت أوفيس Office بإمكانهم الآن الاستفادة من شريط الأدوات Touch Bar ظهر على عالم آبل. بدأت شركة مايكروسوفت باختبار حزمة أوفيس Office الجديدة التي توفّر دعمًا لشريط الأدوات Touch Bar الموجود في حواسب MacBook Pro 2016، بعدما أعلنت عن دعم شريط الأدوات في مؤتمر الكشف عن الحواسب. ويُمكن للراغبين بتجربة الإصدار الجديد التوجه إلى برنامج Office Insider لتثبيت النسخة » تفاصيل
 
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