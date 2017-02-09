مُستخدمي حزمة مايكروسوفت أوفيس Office بإمكانهم الآن الاستفادة من شريط الأدوات Touch Bar

شريط الأدوات Touch Bar في حواسب MacBook Pro يعمل بنظام watchOS، وهو متوافق أيضًا مع ويندوز هذا الموضوع شريط الأدوات Touch Bar في حواسب MacBook Pro يعمل بنظام watchOS، وهو متوافق أيضًا مع ويندوز ظهر على عالم آبل. ذكرت شركة آبل خلال مؤتمرها الأخير أن شريط الأدوات Touch Bar في حواسب MacBook...