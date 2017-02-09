هذا الموضوع مُستخدمي حزمة مايكروسوفت أوفيس Office بإمكانهم الآن الاستفادة من شريط الأدوات Touch Bar ظهر على عالم آبل.
بدأت شركة مايكروسوفت باختبار حزمة أوفيس Office الجديدة التي توفّر دعمًا لشريط الأدوات Touch Bar الموجود في حواسب MacBook Pro 2016، بعدما أعلنت عن دعم شريط الأدوات في مؤتمر الكشف عن الحواسب. ويُمكن للراغبين بتجربة الإصدار الجديد التوجه إلى برنامج Office Insider لتثبيت النسخة » تفاصيل
هذا الموضوع حزمة مايكروسوفت أوفيس Office على حواسب MacBook Pro ستدعم شريط الأدوات Touch Bar ظهر على عالم آبل.
أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستدعم الجيل الجديد من حواسب MacBook Pro وتحديدًا شريط الأدوات...
هذا الموضوع iOS 10 : التحكم بأولوية التطبيقات أثناء تحميلها/تحديثها ظهر على عالم آبل.
في نظام iOS 10 الجديد ركزت آبل بشكل كبير على ميزة 3D Touch المتوفرة بأجهزة الآيفون 6 إس/بلس، وقامت بإضافة خيارات...