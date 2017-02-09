تيم كوك يكشف مُعارضة ستيف جوبز لقلم Apple Pencil خلال تكريمه في جامعة جلاسكو في المملكة المُتحدة

قلم آبل Apple Pencil وخُرافات إدارة الشركة بفكر يُعارض رؤية ستيف جوبس أعاد مؤتمر آبل الأخير، الذي انعقد في شهر سبتمبر/أيلول من العام الجاري، الراحل ستيف جوبز Steve Jobs إلى الواجهة من جديد. فعلى الرغم من ارتباط اسم شركة آبل باسمه، إلا أن المؤتمر الأخير أثار الكثير من...