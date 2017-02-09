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تيم كوك يكشف مُعارضة ستيف جوبز لقلم Apple Pencil خلال تكريمه في جامعة جلاسكو في المملكة المُتحدة

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تيم كوك يكشف مُعارضة ستيف جوبز لقلم Apple Pencil خلال تكريمه في جامعة جلاسكو في المملكة المُتحدة
(من apple-wd.com)
هذا الموضوع تيم كوك يكشف مُعارضة ستيف جوبز لقلم Apple Pencil خلال تكريمه في جامعة جلاسكو في المملكة المُتحدة ظهر على عالم آبل. نال تيم كوك Tim Cook شهادة دكتوراه فخرية من جامعة جلاسكو University of Glasgow في المملكة المُتحدة، ليقوم بعدها بإجراء مُقابلة مُطوّلة كشف فيها عن تفاصيل وخبايا من داخل شركة آبل. وبدأ كوك حديثه بالتأكيد على مُعارضته لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب Donald Trump في منع » تفاصيل
 
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