هذا الموضوع تيم كوك يكشف مُعارضة ستيف جوبز لقلم Apple Pencil خلال تكريمه في جامعة جلاسكو في المملكة المُتحدة ظهر على عالم آبل.
نال تيم كوك Tim Cook شهادة دكتوراه فخرية من جامعة جلاسكو University of Glasgow في المملكة المُتحدة، ليقوم بعدها بإجراء مُقابلة مُطوّلة كشف فيها عن تفاصيل وخبايا من داخل شركة آبل. وبدأ كوك حديثه بالتأكيد على مُعارضته لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب Donald Trump في منع » تفاصيل
هذا الموضوع ستيف جوبز كان مهووساً بآبل وفكرة العودة لها أيام NeXT ظهر على عالم آبل.
في مقابلة له مع Bloomberg ذكر المستثمر التقني ستيف جورتسفن ، أن ستيف جوبز كان مهووساً بفكرة العودة لآبل خلال أيامه...
هذا الموضوع iOS 10 : التحكم بأولوية التطبيقات أثناء تحميلها/تحديثها ظهر على عالم آبل.
في نظام iOS 10 الجديد ركزت آبل بشكل كبير على ميزة 3D Touch المتوفرة بأجهزة الآيفون 6 إس/بلس، وقامت بإضافة خيارات...