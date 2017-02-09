سوني تُعيد إصدار تحديث أندرويد نوجا إلى Xperia Z5 و Z4 Tablet

منذ شهر تقريبًا بدأت شركة سوني اليابانية في دفع تحديث أندرويد نوجا إلى بعض الأجهزة المُخطط لها الحصول على التحديث، ومن هذه الأجهزة الهاتف الذكي Xperia Z5، والحاسوب اللوحي Xperia Z4 Tablet، والهاتف الذكي Xperia Z3 Plus. بعد فترة قصيرة من إصدار الشركة للتحديث تراجعت عنه بسبب بعض المشاكل التي تواجه المستخدمين الأولين الذين حصلوا عليه، فحسب عدّة تقارير ظهرت وقتها تسبب التحديث في مشاكل على النظام، » تفاصيل
بدأت شركة سوني اليابانية بدفع تحديث أندرويد 5.1.1 إلى مجموعة أخرى من أجهزتها غير فئة إكسبيريا زد التي توليها الشركة اهتمام خاص بغض النظر عن الأجهزة الأخرى. بدأت سوني اليوم بدفع التحديث أندرويد 5.1.1...
ظهرت تقارير منذ فترة بخصوص مساعد شخصي جديد من سامسونج يحمل الاسم Bixby تُخطط الشركة الكورية لإطلاقه بالتزامن مع إطلاق الهاتف الذكي الرائد Galaxy S8 ليكون أول هاتف ذكي من الشركة يحصل عليه، واليوم قامت...
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...
بعد أن كانت الخدمة حصرية لبعض النجوم والقنوات الشهيرة أعلنت يوتيوب اليوم عن التوسع في طرح خدمة البث المباشر عبر الهاتف لتشمل أصحاب القنوات التي تملك 10000 مشترك . وقالت الشركة في بيان صدر قبل قليل أن...