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سوني تُعيد إصدار تحديث أندرويد نوجا إلى Xperia Z5 و Z4 Tablet

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سوني تُعيد إصدار تحديث أندرويد نوجا إلى Xperia Z5 و Z4 Tablet
(من tech-wd.com)
منذ شهر تقريبًا بدأت شركة سوني اليابانية في دفع تحديث أندرويد نوجا إلى بعض الأجهزة المُخطط لها الحصول على التحديث، ومن هذه الأجهزة الهاتف الذكي Xperia Z5، والحاسوب اللوحي Xperia Z4 Tablet، والهاتف الذكي Xperia Z3 Plus. بعد فترة قصيرة من إصدار الشركة للتحديث تراجعت عنه بسبب بعض المشاكل التي تواجه المستخدمين الأولين الذين حصلوا عليه، فحسب عدّة تقارير ظهرت وقتها تسبب التحديث في مشاكل على النظام، » تفاصيل
 
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