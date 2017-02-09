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سامسونج تُسجّل العلامة التُجارية Hello لمساعدها الشخصي

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سامسونج تُسجّل العلامة التُجارية Hello لمساعدها الشخصي
(من tech-wd.com)
ظهرت تقارير منذ فترة بخصوص مساعد شخصي جديد من سامسونج يحمل الاسم Bixby تُخطط الشركة الكورية لإطلاقه بالتزامن مع إطلاق الهاتف الذكي الرائد Galaxy S8 ليكون أول هاتف ذكي من الشركة يحصل عليه، واليوم قامت الشركة بتسجيل علامة تجارية جديدة باسم Hello تتعلق بالمساعد الشخصي خاصتها. حسب وثيقة تسجيل العلامة التُجارية، فإنّ Hello يُمكن سؤاله عن الطقس، أو إدارة المواعيد، أو التحكُّم في مُشغّل الموسيقى، » تفاصيل
 
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