سامسونج تُسجّل العلامة التُجارية Hello لمساعدها الشخصي

يوتيوب تتيح ميزة البث المباشر عبر الهاتف لعدد أكبر من المستخدمين بعد أن كانت الخدمة حصرية لبعض النجوم والقنوات الشهيرة أعلنت يوتيوب اليوم عن التوسع في طرح خدمة البث المباشر عبر الهاتف لتشمل أصحاب القنوات التي تملك 10000 مشترك . وقالت الشركة في بيان صدر قبل قليل أن...