سامسونج تُسجّل العلامة التُجارية Hello لمساعدها الشخصي

ظهرت تقارير منذ فترة بخصوص مساعد شخصي جديد من سامسونج يحمل الاسم Bixby تُخطط الشركة الكورية لإطلاقه بالتزامن مع إطلاق الهاتف الذكي الرائد Galaxy S8 ليكون أول هاتف ذكي من الشركة يحصل عليه، واليوم قامت الشركة بتسجيل علامة تجارية جديدة باسم Hello تتعلق بالمساعد الشخصي خاصتها. حسب وثيقة تسجيل العلامة التُجارية، فإنّ Hello يُمكن سؤاله عن الطقس، أو إدارة المواعيد، أو التحكُّم في مُشغّل الموسيقى، » تفاصيل
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...
بعد أن كانت الخدمة حصرية لبعض النجوم والقنوات الشهيرة أعلنت يوتيوب اليوم عن التوسع في طرح خدمة البث المباشر عبر الهاتف لتشمل أصحاب القنوات التي تملك 10000 مشترك . وقالت الشركة في بيان صدر قبل قليل أن...