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Opera تطلق رسميا النسخة الأسرع على الإطلاق من متصفحها للحواسيب
(من electrony.net)
قامت شركة Opera اليوم بالكشف رسميا عن النسخة 43 من متصفحها للحواسيب. ووفقا لشركة Opera، فالنسخة الجديدة من متصفحها الشهير هي النسخة الأسرع على الإطلاق بعدما ظلت الشركة تعمل على تحسين سرعة تحميل الصفحات منذ العام الماضي، وقامت فعلا بإصدار ميزات مثل تحسين سرعة تحميل الصفحة، ودعم خاصية حظر الإعلانات، فضلا عن تسريع مدة فتح […] The post Opera تطلق رسميا النسخة الأسرع على الإطلاق من متصفحها » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
wasim26 منذ 2 ساعة
+0 تثبيت
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