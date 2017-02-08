Opera تطلق رسميا النسخة الأسرع على الإطلاق من متصفحها للحواسيب

اليوم Opera تطلق النسخة النهائية من Opera 12 إن كنت تنتظر تلك اللحظة الحاسمة والتي سينطلق بها النسخة النهائية opera 12، إذا كنت من مستخدمين المتصفح، فهذه هي اللحظة الحاسمة. حيث أعلنت أوبرا اليوم عن النسخة النهائية للمتصفح الذي يعتبر من اشهر 5...