Opera تطلق رسميا النسخة الأسرع على الإطلاق من متصفحها للحواسيب

قامت شركة Opera اليوم بالكشف رسميا عن النسخة 43 من متصفحها للحواسيب. ووفقا لشركة Opera، فالنسخة الجديدة من متصفحها الشهير هي النسخة الأسرع على الإطلاق بعدما ظلت الشركة تعمل على تحسين سرعة تحميل الصفحات منذ العام الماضي، وقامت فعلا بإصدار ميزات مثل تحسين سرعة تحميل الصفحة، ودعم خاصية حظر الإعلانات، فضلا عن تسريع مدة فتح […]
The post Opera تطلق رسميا النسخة الأسرع على الإطلاق من متصفحها » تفاصيل
قامت شركة Opera اليوم بتضمين خدمة VPN مجانية في نسخة المطورين من متصفحها الشهير مما يتيح لك الإستفادة من هذه الخدمة على الفور. خدمة VPN التي تتيح شركة Opera في متصفحها غير محدودة وأنت لست مضطرا لدفع...
الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...