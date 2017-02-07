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فيديو جديد من آبل يستعرض قوّة التصوير الليلي في هواتف iPhone 7 و7 Plus

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فيديو جديد من آبل يستعرض قوّة التصوير الليلي في هواتف iPhone 7 و7 Plus
(من apple-wd.com)
هذا الموضوع فيديو جديد من آبل يستعرض قوّة التصوير الليلي في هواتف iPhone 7 و7 Plus ظهر على عالم آبل. نشرت شركة آبل فيديو جديد على قناتها في يوتيوب حمل اسم One Night استعرضت فيه قوّة التصوير باستخدام هواتفها الأخيرة، iPhone 7، و7 Plus المُزوّد بكاميرا مُزدوجة على الوجه الخلفي. ويُعتبر المقطع الجديد استمرارًا لحملتها الإعلانية التي بدأتها قبل أسبوع تقريبًا في 25 بلد حول العالم، والتي ستقوم من » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
Ahmed Abuejmael منذ 3 ساعة
+0 تثبيت
ابل في تطور مبهر حقاً
[الرد على Ahmed Abuejmael]

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