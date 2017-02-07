هذا الموضوع فيديو جديد من آبل يستعرض قوّة التصوير الليلي في هواتف iPhone 7 و7 Plus ظهر على عالم آبل.
نشرت شركة آبل فيديو جديد على قناتها في يوتيوب حمل اسم One Night استعرضت فيه قوّة التصوير باستخدام هواتفها الأخيرة، iPhone 7، و7 Plus المُزوّد بكاميرا مُزدوجة على الوجه الخلفي. ويُعتبر المقطع الجديد استمرارًا لحملتها الإعلانية التي بدأتها قبل أسبوع تقريبًا في 25 بلد حول العالم، والتي ستقوم من » تفاصيل
نحن هنا اليوم مع فيديو مسرب جديد وردنا من الصين يستعرض لنا كيف ستكون نسخة Rose Gold من الهاتف iPhone 7. ولكن ينبغي الإشارة إلى أن هذا الفيديو يستعرض لنا فقط الهيكل المعدني للهاتف iPhone 7 وليس الهاتف...
هذا الموضوع إعلان جديد لهواتف iPhone 7 و7 Plus يستعرض نظام الصوت الجديد ومُقاومة الماء ظهر على عالم آبل.
نشرت شركة آبل على حسابها الرسمي في يوتيوب إعلان جديد لهواتف iPhone 7 و7 Plus استعرضت من خلاله...
هذا الموضوع iOS 10 : التحكم بأولوية التطبيقات أثناء تحميلها/تحديثها ظهر على عالم آبل.
في نظام iOS 10 الجديد ركزت آبل بشكل كبير على ميزة 3D Touch المتوفرة بأجهزة الآيفون 6 إس/بلس، وقامت بإضافة خيارات...