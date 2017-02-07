فيديو جديد من آبل يستعرض قوّة التصوير الليلي في هواتف iPhone 7 و7 Plus

مقطع فيديو جديد يستعرض أهم مميزات iPhone 6 لم يتم بعد الإعلان رسميا عن iPhone 6، ومن المتوقع أن يتم ذلك في المؤتمر الصحفي الذي تعتزم شركة آبل عقده يوم غد الثلاثاء. ومع ذلك، فقد رأينا العديد من الصور ومقاطع الفيديو المسربة والتي تستعرض لنا...