توسعة Morrowind للعبة The Elder Scrolls Online تحصل على عرض تلفازي جديد

عرض الإطلاق لتحديث One Tamriel من لعبة The Elder Scrolls Online تحديث One Tamriel للعبة The Elder Scrolls Online قد صدر ونحصل على عرض جديد للعبة بمناسبة إطلاق التحديث المجاني الذي يسمح للاعبين بإستكشاف عالم اللعبة بأي ترتيب يرغبون فيه بغض النظر عن المستوى أو...