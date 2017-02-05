توسعة Morrowind للعبة The Elder Scrolls Online تحصل على عرض تلفازي جديد

في السادس من يونيو القادم تحصل لعبة الأر بي جي الجماعية عل الشبكة The Elder Scrolls Online على توسعة Morrowind وقد قامت باثيسدا بنشر عرض تلفازي جديد للتوسعة. هذه التوسعة ستقدم معها حوالي 30 ساعة إضافية من اللعب وستقدم معها تخصص جديد للشخصيات مع العديد من الإضافات الأخرى، The Elder Scrolls Online متوفرة على الحاسب […] » تفاصيل
مجموعة من اللاعبين يقومون الآن بتجربة لعبة The Elder Scrolls Online من خلال البيتا المغلقة الخاصة بها على الـXbox One والـPlaystation 4، ومن خلالها نتمكن من إلقاء نظرة على نسخة جهاز Microsoft المنزلي...
أفادت مصادر إعلامية مطلعة أن شركة سوني تخطط لإعادة هيكلة عملياتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال دمج قسم الأفلام Sony Pictures Entertainment مع قسم الألعاب Sony Interactive Entertainment...