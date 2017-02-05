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تثبيت

توسعة Morrowind للعبة The Elder Scrolls Online تحصل على عرض تلفازي جديد
(من true-gaming.net)
في السادس من يونيو القادم تحصل لعبة الأر بي جي الجماعية عل الشبكة The Elder Scrolls Online على توسعة Morrowind وقد قامت باثيسدا بنشر عرض تلفازي جديد للتوسعة. هذه التوسعة ستقدم معها حوالي 30 ساعة إضافية من اللعب وستقدم معها تخصص جديد للشخصيات مع العديد من الإضافات الأخرى، The Elder Scrolls Online متوفرة على الحاسب […] » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
Mounir Tatou منذ 1 ساعة
+0 تثبيت
تحميل لعبة سنافر 2017 :http://j.gs/8mAa
[الرد على Mounir Tatou]

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