توسعة Morrowind للعبة The Elder Scrolls Online تحصل على عرض تلفازي جديد

إستعراض للمعارك الجماعية في The Elder Scrolls Online مطوري لعبة الـMMO الجديدة The Elder Scrolls Online من إستديوهات ZeniMax، يشاركونا اليوم بعرض جديد من لعبتهم هذه، يستعرضون من خلاله فكرة المعارك الجماعية و الفرق بشكل عام في اللعبة. اللعبة ستصدر في...