هل تلمح Microsoft للكشف عن Gears of War 5؟ ! من خلال برنامج This Week on Xbox الأسبوعي من مايكروسوفت قام Graeme Boyd من قسم الإكس بوكس بمشاركتنا بتصميم وحدتي تحكم جديدتين قادمتين للإكس بوكس ون. المثير للإهتمام هو القميص الذي يرتديه Boyd والذي...