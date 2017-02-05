رافينيا قد يغيب عن صفوف برشلونة

الوشم.. أكبر من مجرد تقليعة لقد كان هاجس الإنسان ومنذ البدء أن يقلد الطبيعة، ويتشبه بها. وما الفن إلا تعبير عن ذلك. فقد أخذ الإنسان يعبر عن رؤاه وهواجسه من خلال رسومه....