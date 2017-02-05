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رافينيا قد يغيب عن صفوف برشلونة
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رافينيا قد يغيب عن صفوف برشلونة
dailynews
منذ 1 ساعة
(من
skynewsarabia.com
)
قال نادي برشلونة الإسباني، الأحد، إن لاعبه البرازيلي رافينيا الذي أصيب في مباراة السبت ضد أتلتيك بلباو (3-0)، في الدوري الإسباني لكرة القدم، يعاني جرحا في الجبين، دون تحديد مدة غيابه. »
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