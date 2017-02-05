Fire Emblem Heroes: نصائح وحيل لمساعدتك على كسب المعارك

Fire Emblem تحصل على دايركت جديد في 18 يناير أعلنت ننتندو الأمريكية على حسابها في تويتر، أن سلسلة Fire Emblem المعروفة من الشركة ستحصل على دايركت خاص في 18 يناير القادم، دون تحديد محتوياته. ربما نشاهد التفاصيل حول لعبة Fire Emblem Warriors...