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رواية اعترافات إنسان تثور على العادات والتقاليد وتثير الجدل!
(من arageek.com)
أراجيك حاول الكاتب والصحفي محمد فريد سيالة في عام 1961 أن يقتحم غور العادات الزائفة، وأن يهاجم ذلك الجمع الغفير من المتشددين مستخدمًا قلمه العاري، ناسِجًا من شخصيات روايته أفكارًا وبراهين تدعم حجّته وتقصي قناعاتهم المتطرفة... فكانت روايته المثيرة للجدل... رواية إعترافات إنسان! أراجيك » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
hashem abood منذ 37 دقيقة
+0 تثبيت
صحيح تلك عادات ولكن ايضا الفكرة ماهو القصد او المفهوم للحب قبل الزواج
فالمسلم فطرته الحب ولايدخل الجنة الا اذا احب لاخاه ما يحبه لنفسه وهناك دلائل كثيرة من القران والسنة على الحب قبل الزواج ولكنه حب فى حدود الله
[الرد على hashem abood]

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