نصيحة للاعبي الكرة.. لا تكثروا من ضربات الرأس

مدونة طبيبك: الصداع تعريف أكثر الأمراض شيوعا بين البشر، ويتفاوت ما بين صداع خفيف إلى صداع حاد، وقد يستمر أقل من ساعة أو عدة أيام المسببات : ترجع مسببات الصداع إلى العديد من الظروف، فإصابة الرأس بجرح، أو تقلص عضلات...