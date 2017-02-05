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نصيحة للاعبي الكرة.. لا تكثروا من ضربات الرأس
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نصيحة للاعبي الكرة.. لا تكثروا من ضربات الرأس
dailynews
منذ 2 ساعة
(من
skynewsarabia.com
)
نبهت دراسة جديدة، إلى أن تعمد ضرب كرة القدم بالرأس قد يؤدي إلى أعراض ارتجاج في المخ لدى اللاعبين، بالرغم من طمأنة أبحاث سابقة، قالت إن تلك المشاكل تنجم أساسا عن تعرض الرأس لضربة مفاجئة. »
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تعليقات (1)
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hashem abood
منذ 32 دقيقة
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دائما لاعب كرة القدم معرض للخطورة فتلك هى اللعبة لذلك اوجدوا الكروت الصفراء والحمراء
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