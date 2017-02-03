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الفلفل الأحمر.. ماذا تعرف عنه؟
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الفلفل الأحمر.. ماذا تعرف عنه؟
dailynews
منذ 4 ساعة
(من
skynewsarabia.com
)
ثمة القليل ممن خطر لهم أحد تأثيرات اكتشاف كولومبس للبهارات اللاذعة التي نافست الفلفل الأسود الأكثر شهرة في الهند الشرقية »
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الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
تعليقات (1)
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آراء وتعليقات
anyroms
منذ 2 ساعة
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اهم فائدة فيه انه يقوي القلب ويحمي من الجلطة او تخثر الدم
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