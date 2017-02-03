الفلفل الأحمر.. ماذا تعرف عنه؟

سناب تشات تلحق بفيسبوك وتويتر إلى البورصة تعتزم شركة "سناب تشات" للتراسل الفوري، طرح أسهمها للاكتتاب العام في أسواق الأوراق المالية الأميركية في مارس من العام المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"....