نظام TizenOS 4.0 قادم هذا العام، وسيجلب معه الدعم لإطار العمل Microsoft .NET

نظام TizenOS من شركة سامسونج على وشك الإرتقاء إلى الإصدار 4.0 وسيتكامل لأول مرة مع إطار العمل Microsoft .NET وهذا ما سيتيح لهذه المنصة المفتوحة المصدر الإرتقاء أكثر في السلم لأنها ستستقطب المزيد من المطورين من مخيم مايكروسوفت. وفي حالة إذا لم تسمع بـ Microsoft .NET من قبل، فهي عبارة عن إطار عمل تستخدم في […]
The post نظام TizenOS 4.0 قادم هذا العام، وسيجلب معه الدعم لإطار العمل Microsoft » تفاصيل
في الشهر الماضي سمعنا بأن شركة مايكروسوفت تعمل على تطبيق جديد لمنصة iOS يدعى Microsoft Flow، والآن قامت عملاقة البرمجيات الأمريكية بإصدار هذا التطبيق لهواتف iPhone. Microsoft Flow هو أداة لإدارة سير...
شركة سامسونج تستخدم نظام TizenOS التابع لها في عدد قليل من الأجهزة مثل الساعات الذكية والتلفزيونات الذكية، وتستخدمه أيضا في سلسلة هواتف Samsung Z Series، على الرغم من أننا لم نرى شركة سامسونج تكشف عن...
قامت شركة مايكروسوفت اليوم بالكشف عن نظام جديد للإنتاجية يدعى Microsoft CAP، والنظام الذي تم تصميمه لتوفير طريقة لإعداد المهام الآلية بناء على معايير معينة بطريقة مماثلة لتلك التي يوفرها نظام IFTTT....
الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...
تم اليوم رصد جهاز جديد من شركة سامسونج يحمل الإسم الرمزي SM-W727V على الموقع الرسمي لهيئة WiFi Alliance. ووفقا للتقارير الحالية، فقد ذكرت بأننا نتعامل هنا مع خليفة الجهاز اللوحي Galaxy TabPro S، وهو...