نظام TizenOS 4.0 قادم هذا العام، وسيجلب معه الدعم لإطار العمل Microsoft .NET

سامسونج تطلق مبادرة لتشجيع المطورين على إنشاء التطبيقات لمنصة TizenOS TizenOS تعد واحدة من منصات التشغيل المحمولة التي تستحوذ على نسبة هزيلة جدًا من سوق أنظمة تشغيل الهواتف الذكية نتيجة للعديد من العوامل، بما في ذلك الدعم المحدود جدا من المطورين، ولكن يبدو أن شركة...