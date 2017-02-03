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نظام TizenOS 4.0 قادم هذا العام، وسيجلب معه الدعم لإطار العمل Microsoft .NET
(من electrony.net)
نظام TizenOS من شركة سامسونج على وشك الإرتقاء إلى الإصدار 4.0 وسيتكامل لأول مرة مع إطار العمل Microsoft .NET وهذا ما سيتيح لهذه المنصة المفتوحة المصدر الإرتقاء أكثر في السلم لأنها ستستقطب المزيد من المطورين من مخيم مايكروسوفت. وفي حالة إذا لم تسمع بـ Microsoft .NET من قبل، فهي عبارة عن إطار عمل تستخدم في […] The post نظام TizenOS 4.0 قادم هذا العام، وسيجلب معه الدعم لإطار العمل Microsoft » تفاصيل
 
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