نظام TizenOS 4.0 قادم هذا العام، وسيجلب معه الدعم لإطار العمل Microsoft .NET

تم تحميل تطبيق Pokémon GO أكثر من 50 مليون مرة على متجر Google Play أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...