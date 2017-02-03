رصد هاتف غامض جديد من شركة Sony يحصل على شهادة البلوتوث

رصد الهاتف Galaxy A3 2017 يحصل أيضًا على شهادة البلوتوث تم رصد الهاتف Galaxy A3 2017 القادم من شركة سامسونج قبل فترة في منصة إختبارات الأداء GFXBench، وفي قاعدة بيانات موقع Zauba، والآن لقد تم رصد هذا الهاتف يحصل مؤخرا على شهادة البلوتوث من هيئة Bluetooth...