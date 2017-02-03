تم اليوم رصد هاتف غامض جديد من شركة Sony يحصل على شهادة البلوتوث من هيئة Bluetouth SIG بتاريخ 31 يناير. للآسف، المعلومات المدرجة في قاعدة بيانات هيئة Bluetouth SIG تكشف لنا فقط بأن هذا الهاتف يحمل الإسم الرمزي PRO20161112 ويدعم تقنية البلوتوث 4.1. للآسف، بقية التفاصيل حول هذا الهاتف بما في ذلك إسمه الرسمي ومواصفاته […]
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تم رصد الهاتف Galaxy A3 2017 القادم من شركة سامسونج قبل فترة في منصة إختبارات الأداء GFXBench، وفي قاعدة بيانات موقع Zauba، والآن لقد تم رصد هذا الهاتف يحصل مؤخرا على شهادة البلوتوث من هيئة Bluetooth...
الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...
تم اليوم رصد جهاز جديد من شركة سامسونج يحمل الإسم الرمزي SM-W727V على الموقع الرسمي لهيئة WiFi Alliance. ووفقا للتقارير الحالية، فقد ذكرت بأننا نتعامل هنا مع خليفة الجهاز اللوحي Galaxy TabPro S، وهو...