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رصد هاتف غامض جديد من شركة Sony يحصل على شهادة البلوتوث
(من electrony.net)
تم اليوم رصد هاتف غامض جديد من شركة Sony يحصل على شهادة البلوتوث من هيئة Bluetouth SIG بتاريخ 31 يناير. للآسف، المعلومات المدرجة في قاعدة بيانات هيئة Bluetouth SIG تكشف لنا فقط بأن هذا الهاتف يحمل الإسم الرمزي PRO20161112 ويدعم تقنية البلوتوث 4.1. للآسف، بقية التفاصيل حول هذا الهاتف بما في ذلك إسمه الرسمي ومواصفاته […] The post رصد هاتف غامض جديد من شركة Sony يحصل على شهادة البلوتوث » تفاصيل
 
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