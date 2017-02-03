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دليل جديد يلمح لقدوم Galaxy TabPro S2 في المستقبل القريب
(من electrony.net)
تم اليوم رصد جهاز جديد من شركة سامسونج يحمل الإسم الرمزي SM-W727V على الموقع الرسمي لهيئة WiFi Alliance. ووفقا للتقارير الحالية، فقد ذكرت بأننا نتعامل هنا مع خليفة الجهاز اللوحي Galaxy TabPro S، وهو الجهاز اللوحي الهجين الأول من شركة سامسونج الذي يأتي مع نظام Windows 10. الآن، تمت المصادقة على نفس الجهاز اللوحي من […] The post دليل جديد يلمح لقدوم Galaxy TabPro S2 في المستقبل القريب » تفاصيل
 
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