تم اليوم رصد جهاز جديد من شركة سامسونج يحمل الإسم الرمزي SM-W727V على الموقع الرسمي لهيئة WiFi Alliance. ووفقا للتقارير الحالية، فقد ذكرت بأننا نتعامل هنا مع خليفة الجهاز اللوحي Galaxy TabPro S، وهو الجهاز اللوحي الهجين الأول من شركة سامسونج الذي يأتي مع نظام Windows 10. الآن، تمت المصادقة على نفس الجهاز اللوحي من […]
The post دليل جديد يلمح لقدوم Galaxy TabPro S2 في المستقبل القريب » تفاصيل
قامت شركة سامسونج بكشف النقاب رسميا عن الجهاز اللوحي الهجين Galaxy TabPro S في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2016 في أوائل شهر يناير الماضي. الآن، وبعد طول إنتظار أصبح الجهاز اللوحي Gaalxy TabPro...
لم نرى شركة سامسونج تكشف عن جهاز لوحي جديد مدعوم بنظام Windows 10 منذ فترة طويلة نسبيا. قامت شركة سامسونج بإصدار الجهاز اللوحي Galaxy TabPro S منذ نحو ثمانية أشهر، ووفقا لتقرير جديد، فيبدو أن الشركة...
الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...