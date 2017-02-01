السعودية.. بدء التسجيل في حساب المواطن

الرئيس اللبناني يكشف موعد بدء إنتاج النفط أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، الثلاثاء، عن الموعد الذي يتوقع أن تبدأ فيه لبنان إنتاج النفط الخام، على أن تودع إيراداته في صندوق ثروة سيادي....