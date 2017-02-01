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السعودية.. بدء التسجيل في حساب المواطن
(من skynewsarabia.com)
يبدأ السعوديون، الأربعاء، التسجيل في برنامج "حساب المواطن" الذي أطلقته حكومة المملكة، بهدف منح الأسر من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط إعانات نقدية، للحد من التأثير المباشر وغير المباشر للإصلاحات الاقتصادية. » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
minutesuae منذ 10 ساعة
+0 تثبيت
شكرا
[الرد على minutesuae]

ahmedsalah منذ 1 ساعة
+0 تثبيت
رائع
[الرد على ahmedsalah]

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