السعودية.. بدء التسجيل في حساب المواطن

يبدأ السعوديون، الأربعاء، التسجيل في برنامج "حساب المواطن" الذي أطلقته حكومة المملكة، بهدف منح الأسر من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط إعانات نقدية، للحد من التأثير المباشر وغير المباشر للإصلاحات الاقتصادية. » تفاصيل
والجدير بالذكر ان برنامج “المواطن المصري” لاقي شهرة واسعة على موقع يوتيوب، حيث انه يقوم بعرض المشاكل التى يواجهها المواطن بطريقة كوميدية، ترسم البسمة على وجه المشاهد, تحت شعار “وتستمر معاناة المواطن...
نجحت شركة فولكسفاغن الألمانية في إزاحة منافستها اليابانية تويوتا عن عرش السيارات عام 2016، واستلمت صولجان القيادة كأكبر منتج للسيارات في العالم رغم فضيحة "الانبعاثات"، الأمر الذي يمنح صناعة السيارات...