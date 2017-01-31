أمازون ومايكروسوفت ترفعان دعوى قضائية على ترامب بسبب حظر الهجرة

موقع جديد يرصد ما تم تنفيذه من خطة ترامبلأول 100 يوم له في منصبه وَعَدَ دونالد ترامب – الرئيس الأمريكي – أثناء حملته الانتخابية في أكتوبر بإجراء تغييرات رئيسية وجذرية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال أول 100 يوم له في منصبه، الذي تولَّاه يوم أمس بشكلٍ رسمي. هنا...