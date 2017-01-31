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أمازون ومايكروسوفت ترفعان دعوى قضائية على ترامب بسبب حظر الهجرة

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أمازون ومايكروسوفت ترفعان دعوى قضائية على ترامب بسبب حظر الهجرة
(من tech-wd.com)
منذ أعلن الرئيس الأمريكي الحالي “دونالد ترامب” عن ترشحه للرئاسة والجدل لا يتوقف يومًا حوله، وبعد توليه مهام منصبه رسميًا قام باتخاذ قرار أثار الرأي العام الأمريكي عامةً وشركات التقنية خاصةً، حيث أصدر قرار بحظر الهجرة من بعض البلاد بعينها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بعد انطلاق القرار مباشرة قام النائب العام في واشنطن برفع دعوى قضائية ضد قرار ترامب الذي يمنع المهاجرين من بعض البلاد » تفاصيل
 
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