أمازون ومايكروسوفت ترفعان دعوى قضائية على ترامب بسبب حظر الهجرة

منذ أعلن الرئيس الأمريكي الحالي “دونالد ترامب” عن ترشحه للرئاسة والجدل لا يتوقف يومًا حوله، وبعد توليه مهام منصبه رسميًا قام باتخاذ قرار أثار الرأي العام الأمريكي عامةً وشركات التقنية خاصةً، حيث أصدر قرار بحظر الهجرة من بعض البلاد بعينها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بعد انطلاق القرار مباشرة قام النائب العام في واشنطن برفع دعوى قضائية ضد قرار ترامب الذي يمنع المهاجرين من بعض البلاد » تفاصيل
وَعَدَ دونالد ترامب – الرئيس الأمريكي – أثناء حملته الانتخابية في أكتوبر بإجراء تغييرات رئيسية وجذرية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال أول 100 يوم له في منصبه، الذي تولَّاه يوم أمس بشكلٍ رسمي. هنا...
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...
إذا كنت من ملاك القنوات على يوتيوب بالتأكيد ستسعد بإطلاق ميزة Super Chat من يوتيوب والتي ستساهم في أن تكسب بعض المال من متابعين القناة خلال البث المباشر ، لكن كيف يتم ذلك ؟ الفكرة شبيهة بما هو موجود...