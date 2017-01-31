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اقتصاد وتجارة
مصر.. المعروض النقدي يقفز إلى 2.6 تريليون جنيه
2
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مصر.. المعروض النقدي يقفز إلى 2.6 تريليون جنيه
dailynews
منذ 10 ساعة
(من
skynewsarabia.com
)
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الثلاثاء، أن المعروض النقدي في مصر "ن 2" قفز 39.5 بالمائة في نهاية ديسمبر الماضي على أساس سنوي، حسب رويترز. »
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الموضوع:
اقتصاد وتجارة
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