مصر.. المعروض النقدي يقفز إلى 2.6 تريليون جنيه

سيمنس تجاوزت أهداف مشروع الكهرباء العملاق في مصر قالت شركة سيمنس، الثلاثاء، إنها تجاوزت الأهداف التي تعهدت بها في مشروع كهرباء عملاق في مصر، الذي تصل تكلفته إلى نحو 8 مليارات يورو....