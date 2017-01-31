هذا الموضوع آبل تُطلق النسخة التجريبية الأولى من watchOS 3.2 مع خاصيّة عدم الإزعاج ظهر على عالم آبل.
أطلقت شركة آبل النسخة التجريبية الأولى من نظام watchOS 3.2 لساعاتها الذكية Apple Watch، حيث يُمكن الآن لأي مُطوّر تثبيت الإصدار الجديد وتجربة الميّزات التي توفّرها النسخة الجديدة. وركّزت النسخة التجريبية الأولى على خاصيّة عدم الإزعاج Theater Mode التي تمنع تشغيل الشاشة بشكل آلي عند رفع » تفاصيل
هذا الموضوع آبل تطلق النسخة التجريبية الثالثة للمطورين من watchOS 2.2ظهر على عالم آبل.أطلقت آبل النسخة التجريبية الثالثة للمطورين من التحديث القادم للساعة watchOS 2.2 النسخ التجريبية السابقة أضافت :...