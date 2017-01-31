آبل تُطلق النسخة التجريبية الأولى من watchOS 3.2 مع خاصيّة عدم الإزعاج

آبل تعلن توقفها عن إنتاج شاشات جديدة وتوكل هذه المهمّة لشركة LG هذا الموضوع آبل تعلن توقفها عن إنتاج شاشات جديدة وتوكل هذه المهمّة لشركة LG ظهر على عالم آبل. أفادت آخر التقارير الصادرة إلى أن شركة آبل أعلنت بشكل مُبهم توقّفها عن إنتاج شاشات جديدة Thunerbolt...