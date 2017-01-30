ما بعد آيفون: هاتف ألو المستقبلي!

الصورة بالأعلى مبهرة بلا شك، وإن كانت غامضة وبدرجة أكبر مما بدت عليه مخططات آيفون عند الإعلان عنه. لكن هذا هو التصور الجديد الذي يطرحانه المصممان الفرنسيان فيليبي ستارك Philippe Starck وجيروم أولفيه Jerome Olivet لهاتف ذكي مستقبلي، بالاشتراك مع العلامة الشهيرة للإلكترونيات Thomson. » تفاصيل
يرفع يده لأعلى حد ممكن بالمطرقة المدببة التي يحملها؛ يشد وتر القوس إلى منتهاه ويكتم نفسه كي يحكم التصويب؛ وتنطلق الخرطوشة بدوي كبير وتنتشر رائحة البارود. الطريدة لم تجد الوقت الكافي لفهم ما حدث؛ وها...
العناكب كائنات مدهشة، وقد ظهرت في العديد من القصص والأفلام، وقد تجد من يحبها حبًّا شديدًا، وهناك من يمقتها، وهناك من يخشاها، ولكن بغض النظر عن موقفك منها ستجد الحقائق التالية عن العناكب مذهلة وغريبة،...