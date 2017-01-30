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ما بعد آيفون: هاتف ألو المستقبلي!

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ما بعد آيفون: هاتف ألو المستقبلي!
(من ibda3world.com)
الصورة بالأعلى مبهرة بلا شك، وإن كانت غامضة وبدرجة أكبر مما بدت عليه مخططات آيفون عند الإعلان عنه. لكن هذا هو التصور الجديد الذي يطرحانه المصممان الفرنسيان فيليبي ستارك Philippe Starck وجيروم أولفيه Jerome Olivet لهاتف ذكي مستقبلي، بالاشتراك مع العلامة الشهيرة للإلكترونيات Thomson. » تفاصيل
 
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