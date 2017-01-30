هذا الموضوع تقارير: حملة من آبل في متجر التطبيقات App Store لإزالة تطبيقات لشركات ناشئة ومُطوّرين من إيران ظهر على عالم آبل.
بدأت شركة آبل بإزالة تطبيقات تعود ملكيّتها لشركات ناشئة أو مُطوّرين من إيران، وذلك حسبما أعلن موقع Techrasa الذي ذكر أن تطبيق شركة Digikala المُتخصّصة في مجال التجارة الإلكترونية أُزيل من متجر التطبيقات App Store. ومنذ سبتمبر/أيلول 2016، بدأت آبل برفع الحظر عن مُستخدمي » تفاصيل
البوابة العربية للأخبار التقنية
أطلقت شركة آبل تحديثًا جديدًا لمتجر تطبيقات نظام آي أو إس iOS لعرض التطبيقات التي تدعم جهاز Apple TV الذي أُطلق مُؤخرًا في الأسواق العالمية. وعند تصفّح متجر التطبيقات...
هذا الموضوع iOS 10 : التحكم بأولوية التطبيقات أثناء تحميلها/تحديثها ظهر على عالم آبل.
في نظام iOS 10 الجديد ركزت آبل بشكل كبير على ميزة 3D Touch المتوفرة بأجهزة الآيفون 6 إس/بلس، وقامت بإضافة خيارات...