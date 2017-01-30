تقارير: حملة من آبل في متجر التطبيقات App Store لإزالة تطبيقات لشركات ناشئة ومُطوّرين من إيران

خصومات 50% على بعض تطبيقات الإنتاجية في متجر التطبيقات! هذا الموضوع خصومات 50% على بعض تطبيقات الإنتاجية في متجر التطبيقات!ظهر على عالم آبل - أخبار منتجات شركة آبل.أعلنت شركة Apple عن خصومات تصل إلى 50% على التطبيقات الإنتاجية في متجر Apple Store. الوقت...