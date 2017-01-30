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تقارير: حملة من آبل في متجر التطبيقات App Store لإزالة تطبيقات لشركات ناشئة ومُطوّرين من إيران

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تقارير: حملة من آبل في متجر التطبيقات App Store لإزالة تطبيقات لشركات ناشئة ومُطوّرين من إيران
(من apple-wd.com)
هذا الموضوع تقارير: حملة من آبل في متجر التطبيقات App Store لإزالة تطبيقات لشركات ناشئة ومُطوّرين من إيران ظهر على عالم آبل. بدأت شركة آبل بإزالة تطبيقات تعود ملكيّتها لشركات ناشئة أو مُطوّرين من إيران، وذلك حسبما أعلن موقع Techrasa الذي ذكر أن تطبيق شركة Digikala المُتخصّصة في مجال التجارة الإلكترونية أُزيل من متجر التطبيقات App Store. ومنذ سبتمبر/أيلول 2016، بدأت آبل برفع الحظر عن مُستخدمي » تفاصيل
 
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