واقع قد يتطابق مع السينما.. شريط حياتك أمام عينيك قبيل الموت

الذكريات - اجمل كلام في الحب الذكريات اكثر شئ يعيش مع الانسان فكل منا لديه كتاب الذكريات الذى يحمله معه كل يوم ليعود به الى الماضى فترسم على وجهنا ابتسامة تظهر عندما يمر شريط الذكريات لدينا فكم جميل ان نسافر بعيداََ مع شريط...