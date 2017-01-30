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واقع قد يتطابق مع السينما.. شريط حياتك أمام عينيك قبيل الموت
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واقع قد يتطابق مع السينما.. شريط حياتك أمام عينيك قبيل الموت
dailynews
منذ 4 ساعة
(من
skynewsarabia.com
)
تماما كما يحدث بكثير من المشاهد السينمائية الشهيرة، قالت دراسة جديدة إن شريط حياة الإنسان يمر أمام عينيه عندما يموت، حين تشتغل في تلك اللحظة أجزاء من الدماغ، كانت مكلفة بتخزين الذكريات. »
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