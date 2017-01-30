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آبل تُزيل أداة معرفة الأجهزة المسروقة Activation Lock من موقعها الرسمي

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آبل تُزيل أداة معرفة الأجهزة المسروقة Activation Lock من موقعها الرسمي
(من apple-wd.com)
هذا الموضوع آبل تُزيل أداة معرفة الأجهزة المسروقة Activation Lock من موقعها الرسمي ظهر على عالم آبل. أزالت شركة آبل أداة اكتشاف الأجهزة المسروقة Activation Lock Status Tool من موقعها الرسمي دون الإفصاح عن هذه الخطوة بشكل علني، إلى جانب إزالة أية مُستندات تُشير إليها كذلك. ولزيادة مُستوى الحماية في نظام iOS والتقليل من انتشار الأجهزة المسروقة، قامت آبل بتوفير خاصيّة Find my Device التي من خلالها » تفاصيل
 
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