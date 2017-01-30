آبل تُزيل أداة معرفة الأجهزة المسروقة Activation Lock من موقعها الرسمي

آبل تكشف عن ميزة Activation Lock لنظام iOS 7 لقد سمعنا قليلا عن بعض الميزات التي سيأتي بها نظام iOS 7 في مؤتمر WWDC 2013. وعلى الرغم من أننا تطرقنا إلى بعض من هذه الميزات إلا أنه لا تزال هناك الكثير من الميزات التي تحتاج إلى مناقشتها معكم،...