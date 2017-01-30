هذا الموضوع آبل تُزيل أداة معرفة الأجهزة المسروقة Activation Lock من موقعها الرسمي ظهر على عالم آبل.
أزالت شركة آبل أداة اكتشاف الأجهزة المسروقة Activation Lock Status Tool من موقعها الرسمي دون الإفصاح عن هذه الخطوة بشكل علني، إلى جانب إزالة أية مُستندات تُشير إليها كذلك. ولزيادة مُستوى الحماية في نظام iOS والتقليل من انتشار الأجهزة المسروقة، قامت آبل بتوفير خاصيّة Find my Device التي من خلالها » تفاصيل
ميزة Activation Lock في نظام iOS والتي يأمل الجميع أن لا يستخدمها ظهرت لأول مرة مع نظام iOS 7 وهي تتيح للمستخدمين قفل أجهزتهم عن بعد، وهذا في حالة إذا تعرضت أجهزتهم للسرقة أو في حالة فقدانها. إذا كان...
هذا الموضوع iOS 10 : التحكم بأولوية التطبيقات أثناء تحميلها/تحديثها ظهر على عالم آبل.
في نظام iOS 10 الجديد ركزت آبل بشكل كبير على ميزة 3D Touch المتوفرة بأجهزة الآيفون 6 إس/بلس، وقامت بإضافة خيارات...