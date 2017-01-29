تزايد مبيعات بطاقات Nvidia الرسومية يؤثر على الشركاء!

الفيسبوك بدأت بإختبار ميزة جديدة قامت بإستعارتها من تطبيق Snapchat منذ أن فشلت في الإستحواذ على تطبيق Snapchat، رأينا شبكة الفيسبوك تحاول محاكاة بعض الميزات المميزة لهذا التطبيق في محاولة للحفاظ على مستخدميها من الشرود بعيدا عن خدماتها. ومؤخرا، قامت شبكة إنستاجرام...