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تزايد مبيعات بطاقات Nvidia الرسومية يؤثر على الشركاء!
(من electrony.net)
عندما قامت نفيديا بإطلاق بطاقاتها الرسومية الأخيرة بمعمارية Pascal، قامت الشركة بإطلاق بطاقاتها الخاصة تحت اسم Founder’s Edition، وقامت بالترويج لها كثيراً وإصدارها قبل فترة قصيرة حصرياً من إصدار البطاقات من الشركاء الآخرين مثل Asus و MSI. كنا قد سمعنا في السابق أن الشركاء ليسوا سعداء بسياسة نفيديا الجديدة، والآن تؤكد بعض المصادر المطلعة أن […] The post تزايد مبيعات بطاقات Nvidia » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
geniecivilexp منذ 1 ساعة
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شركة إنفيديا (بالإنجليزية: NVIDIA)، (بورصة نازداك:NVDA)، هي واحدة من أكبر الشركات إنتاجا لمعالجات الرسومات وبطاقات العرض المرئي ومجموعات الشرائح للكومبيوتر وأنظمة ألعاب الفيديو (إكس بوكس، سيجا ساترن، بلايستايشن 3). وتسمى شركة بدون مصنع وبدون معدات تصنيع (تصمم، ولا تصنع). ويقع مقرها في سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.
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