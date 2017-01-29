تزايد مبيعات بطاقات Nvidia الرسومية يؤثر على الشركاء!

عندما قامت نفيديا بإطلاق بطاقاتها الرسومية الأخيرة بمعمارية Pascal، قامت الشركة بإطلاق بطاقاتها الخاصة تحت اسم Founder’s Edition، وقامت بالترويج لها كثيراً وإصدارها قبل فترة قصيرة حصرياً من إصدار البطاقات من الشركاء الآخرين مثل Asus و MSI. كنا قد سمعنا في السابق أن الشركاء ليسوا سعداء بسياسة نفيديا الجديدة، والآن تؤكد بعض المصادر المطلعة أن […]
The post تزايد مبيعات بطاقات Nvidia » تفاصيل
شركة إنفيديا (بالإنجليزية: NVIDIA)، (بورصة نازداك:NVDA)، هي واحدة من أكبر الشركات إنتاجا لمعالجات الرسومات وبطاقات العرض المرئي ومجموعات الشرائح للكومبيوتر وأنظمة ألعاب الفيديو (إكس بوكس، سيجا ساترن، بلايستايشن 3). وتسمى شركة بدون مصنع وبدون معدات تصنيع (تصمم، ولا تصنع). ويقع مقرها في سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.
قامت شركة Nvidia هذا الصيف بإطلاق الفئة الجديدة من بطاقاتها الرسومية بمعمارية Pascal، حيث ابتدأت الشركة مع البطاقة الرسومية المتوحشة GTX 1080 ومن ثم تبعتها ببطاقة رائعة أخرى للفئة العليا هي GTX 1070،...
الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...