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قصة أدولف هتلر، إرادة الطاغية - شخصيات
2
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شخصيات
(sha5siat)
26 سنة
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قصة أدولف هتلر، إرادة الطاغية - شخصيات
sha5siat
منذ 1 يوم
(من
sha5siat.net
)
أدولف هتلر ، من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في التاريخ،يصفه البعض بالشيطان والبعض الآخر اعتبره قائد ملهم. »
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الموضوع:
مشاهير
وسوم:
أدولف هتلر
شخصيات
النازية
تعليقات (1)
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آراء وتعليقات
sayedfadel
منذ 1 ساعة
+0 تثبيت
هل هو طاغية بالفعل ام كان يحاول فعل ما يحدث الان من الدول العظمة
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