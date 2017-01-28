قصة أدولف هتلر، إرادة الطاغية - شخصيات

صور أدولف هتلر التي حاول اخفاءها عن العالم لا أحد يجهل القائد النازي "أدولف هتلر"، ولكننا لم نر قط هتلر إلا في الصور التي يظهر فيها دائماً شامخاً ومنتصباً، ولم يحدث أن نُشرت له صوراً تثير السخرية....